Dernier blitz pour la guignolée du Centre de pédiatrie sociale

Le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières arrive au dernier droit de sa guignolée virtuelle menant au 12 décembre prochain, date à laquelle l’événement aurait eu lieu dans les rues. L’organisme appelle à la générosité de la population pour atteindre l’objectif de 40 000 $ initialement fixé. Cette somme amassée permettra de faire une différence significative dans la vie de plus de 300 enfants et leur famille en situation de vulnérabilité à Trois-Rivières et au Cap- de -la- Madeleine.

« Nous sommes rendus à un peu plus de la moitié de l’objectif. Je tiens à remercier la population qui se mobilise pour soutenir nos enfants en situation de vulnérabilité. On sait que les besoins sont exacerbés par la pandémie. L’anxiété et le stress augmentent ce qui peut avoir des impacts aux lourdes conséquences pour les enfants qui sont déjà dans des situations précaires. On veut continuer de pouvoir leur apporter des soins médicaux- sociaux et avec la communauté composer ce cercle de bienveillance autour d’eux», mentionne Alain Lemieux, président du conseil d’administration.

Les dons permettront de soutenir plus de 300 enfants et les familles, leur offrir un cadre dans lequel ils peuvent évoluer en confiance en rencontrant divers intervenants et développer de nombreux projets qui impactent le développement de l’enfant et le déploiement de son plein potentiel.

La population peut contribuer de plusieurs façons :

– sur le site internet https://guignolee.cpstr.org/ ;

– en textant ENFANT au 30333 pour faire un don de 10 $ ou 20 $ au Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières ;

– chez les partenaires participants, en scannant le code QR de l’affiche du centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières (télécharger gratuitement l’application scanner de code QR) :

Jean Coutu (Royale, Jean XXIII, Des Récollets)

Canadian Tire Cap-de-la-Madeleine

Centre commercial Les Rivières

Café Morgane (Des Forges, Gene-H.-Kruger, Jean XXIII)

Un 2 pour 1 !

Cette année, le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières collabore avec Le Buck – Pub gastronomique.

À l’achat de leur festin des fêtes pour 4 personnes, 5 $ seront remis au CPSTR.

Les commandes se font en ligne à www.lebuck.ca.