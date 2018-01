Derick Roy est-il la solution du Climatisation Cloutier?

BILAN. Le Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine, formation de la Ligue de hockey senior AAA du Québec (LHSAAAQ), occupait le 7e rang lors de la pause des Fêtes avec une récolte de 7 gains en 18 affrontements. Présumons que la formation madelinoise aurait espéré un meilleur bilan alors que la saison tire à sa fin.

Alors qu’il ne reste que trois matchs à disputer cette saison, la parité de la ligue est palpable. Seulement cinq points séparaient la troisième position (Bécancour) de la huitième position (Donnacona). Et les hommes de Jonathan Lessard ont récolté cinq points sur une possibilité de six avant la pause des Fêtes.

Offensivement, Marc-Olivier Groleau domine la colonne des pointeurs avec 16 points en 15 matchs, à égalité avec Derek Morrissette (16 points). Anthony Verret a pour sa part obtenu un point par match (15 points) depuis le début de la saison.

Le défenseur Louis-Patrice Giguère compte 10 points en 13 matchs.

Devant le filet, la nouvelle acquisition Derick Roy a connu deux bons départs. Il a repoussé 56 des 61 tirs dirigés vers lui, ce qui lui confère une excellente moyenne de buts alloués à 2,55 et un taux d’efficacité de .918.

Deux des quatre derniers affrontements du Climatisation Cloutier seront disputés sur les patinoires adverses.

Vendredi, Waterloo sera de passage à Trois-Rivières. Le Samedi 13 janvier, ils seront en visite à Waterloo (9-8-1 : 5e rang). Le week-end suivant, les Sportifs de Joliette (6v-11d : 9e rang) seront les visiteurs à l’Aréna Jean-Guy Talbot, dès 20h30. Puis le 27 janvier prochain, ce sera au tour des Madelinois de visiter Joliette au Centre récréatif Marcel-Bonin, à 20h30.

Jouer pour la cause

Le Climatisation Cloutier y est allé d’une annonce cet après-midi via sa page Facebook:

Comme vous savez, un drame s’est passé ici-même au Cap-de-la-Madeleine dans la nuit de Lundi à Mardi. Malgré les efforts des parents pour le sauver, le jeune Thomas Livernoche, 3 ans, a perdu la vie en raison des flammes dans son domicile.

Afin de venir en aide à la famille, l’organisation du Climatisation Cloutier se met à pied d’œuvre afin d’amasser des fonds pour soutenir la cause de la famille du petit Thomas. Avec l’aide de Keven Diamond, celui qui a mis sur pied une campagne de socio-financement, nous amasserons des fonds à l’entrée de l’aréna lors du match de ce vendredi 5 janvier à 20h30 alors que les Maroons 2.0 de Waterloo seront les visiteurs.

De plus, l’organisation donnera les profits du jeu du lancer de la rondelle, présenté entre la 2ième et la 3ième période, pour soutenir la cause et nous remettrons un gilet officiel du Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine avec le nom Livernoche dans le dos à la famille en signe de reconnaissance.

Nous invitons donc les gens en grand nombre à ce match de hockey qui est d’une importance cruciale pour le classement de la LHSAAAQ, mais surtout, donnez généreusement en participant à notre jeu de la rondelle et en donnant directement à l’entrée de l’aréna.

Tous derrière la famille Livernoche ! Donnez généreusement !

Donnez également en ligne en cliquant sur le lien suivant : https://www.gofundme.com/ thomas-3-ans-perd-la-vie