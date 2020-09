Dépistage: priorité aux personnes symptomatiques ou en contact avec une personne infectée

Tel qu’annoncé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) le 28 septembre, les personnes présentant des symptômes de la COVID-19 ou ayant été en contact avec une personne infectée seront priorisées dans l’accès aux tests de dépistage, incluant en Mauricie et au Centre-du-Québec.

« Avec la recrudescence des cas et la transmission communautaire, il est important de permettre un accès facile et rapide aux tests de dépistage pour les personnes chez qui le risque d’être infecté est le plus grand afin de contrôler les éclosions », souligne Dre Marie-Josée Godi, directrice régionale de santé publique.

Les personnes priorisées sont :

Les personnes qui présentent des symptômes compatibles avec la COVID-19 ;

Les personnes ayant eu un contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19.

Nous demandons aux gens ne faisant pas partie des groupes priorisés ou n’ayant pas été référé par la santé publique ou un professionnel de la santé de s’assurer qu’un dépistage est vraiment requis pour eux en complétant l’outil d’auto-évaluation des symptômes de la COVID-19.

Si un dépistage n’est pas requis, il est important de conserver les places disponibles pour les personnes avec des symptômes ou ayant été en contact étroit avec une personne atteinte. Cette restriction est temporaire et pourra être réévaluée selon l’évolution de la situation.