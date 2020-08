Dépistage de la COVID-19: Nouvelles plages horaires sans rendez-vous  

Dans l’optique de faciliter l’accès au dépistage de la COVID-19, de nouvelles plages horaires de dépistage sans rendez-vous seront disponibles cette semaine. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie/Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) rappelle que toute personne qui désire procéder à un test de dépistage de la COVID-19, qu’elle présente des symptômes ou non, peut le faire.

Les cliniques désignées d’évaluation de Trois-Rivières et de Victoriaville seront ouvertes à toute personne se présentant sur place les 11 et 12 août, de 13h à 16h. Les cliniques mobiles de Drummondville et de Shawinigan seront également en fonction tout au long de la semaine dans une formule sans rendez-vous, de 9h à 12h, et de 12h45 à 15h.

Pourquoi faire un test si je n’ai pas de symptôme?

Puisque le virus est toujours en circulation, personne n’est à l’abri de l’attraper et de le transmettre à un proche. Le dépistage est d’abord fait pour soi, mais aussi pour assurer la sécurité de nos proches. Même la plus banale des activités peut être suffisante pour contracter le virus.

Que vous ayez pris part à un événement sportif, une fête entre voisins ou que vous reveniez d’un voyage de camping entre amis, le dépistage peut vous rassurer et vous permettre de poursuivre vos activités. Il est important de noter que si vous n’avez pas de symptôme, vous n’êtes pas requis de vous isoler en attendant votre résultat.

Le service de prise de rendez-vous demeure disponible dans les cliniques désignées de dépistage et d’évaluation de Victoriaville, Drummondville, Nicolet, Fortierville, Trois-Rivières, Louiseville, Shawinigan et La Tuque en composant le 1-877-644-4545 ou encore à Parent au 819-667-2329. Il est à noter que les personnes qui se présenteront sur place doivent avoir en leur possession une carte d’identité valide et porter un couvre-visage.

Emplacements des cliniques

Mardi 11 et mercredi 12 août de 13h à 16h | Clinique désignée d’évaluation de Trois-Rivières | (Centre multiservices de santé et de services sociaux Cloutier au 155 de la rue Toupin *Accès via la porte #28 sur la rue des Érables)

Lundi 10 au vendredi 14 août, de 9h à 12h et de 12h45 à 15h | Clinique mobile de Shawinigan-Sud via le 80 de la 118e, tout près de la porte #11

Mardi 11 et mercredi 12 août de 13h à 16h | Clinique désignée d’évaluation de Victoriaville | (Centre de prélèvement HDA situé au 932 du boulevard des Bois-Francs Sud)

Lundi 10 au vendredi 14 août, de 9h à 12h et de 12h45 à 15h | Clinique mobile de Drummondville située au 425 de la rue des Forges, tout près de la patinoire réfrigérée Victor-Pépin