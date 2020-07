Dépistage COVID-19: près de 60 professionnels recherchés

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec se prépare à augmenter le volume de dépistage de la COVID-19 dans la région et est donc à la recherche d’une soixantaine de professionnels de la santé issus de différents milieux pour prêter main-forte dans les cliniques de dépistage et autres installations, principalement les CHSLD.

«Avec le déconfinement et la saison estivale, nous souhaitons agrandir notre équipe de professionnels afin d’augmenter les dépistages et offrir un accès facile et rapide à la population. Nous vivons une situation hors du commun. La solidarité dont font preuve les gens de la Mauricie et du Centre-du-Québec est exceptionnelle. Je suis persuadé que les professionnels de la santé répondront présents», explique Me Louis Brunelle, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques.

Les professionnels intéressés bénéficieront d’une formation rémunérée spécifique à leurs nouvelles fonctions. Ils pourront travailler à temps complet ou partiel, selon leur disponibilité.

Ils seront rémunérés selon les échelles salariales en vigueur, en fonction de leur titre d’emploi et ils recevront tout l’équipement nécessaire à leur protection.

Le CIUSSS souhaite faire appel aux audiologistes, dentistes, diététistes-nutritionnistes, hygiénistes dentaires, infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes, orthophonistes, physiothérapeutes et technologistes médicaux pour ce faire.

Les professionnels intéressés sont invités à se rendre sur le site du CIUSSS MCQ dans la section Carrières (https://www.ciusssmcq.ca/carrieres) pour postuler en ligne.