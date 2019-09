Déneigement: la Ville rejette trois soumissions trop élevées

En soumission pour le déneigement de trois zones du territoire, la Ville de Trois-Rivières n’a eu d’autre choix que de rejeter les soumissions reçues pour ces zones. C’est qu’elles excédaient de 40% à 60% le montant estimé pour le contrat.

«C’est vraiment plus cher que prévu. On parle de différences significatives. On regarde présentement pour réaliser le déneigement en régie, de sorte que ça nous permettrait d’évaluer le coût pour ensuite retourner en appel d’offres», explique le maire Jean Lamarche.

L’appel d’offres contrat prévoyait le déneigement et le déglaçage des voies publiques avec fourniture de matériaux et l’entreposage, incluant le balisage dans les zones 5, 14 et 18.

La rareté de la main-d’œuvre et le dernier hiver difficile ont été évoqués par les entreprises soumissionnaires pour justifier le montant demandé pour effectuer le travail. De son côté, la Ville assure avoir suffisamment de travailleurs en régie pour réaliser la tâche à l’interne en cas de besoin.