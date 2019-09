D’employé à propriétaire… en un mois!

Il y a sept ans, Louis et Lysa Manseau ont fait le saut dans le monde de l’entrepreneuriat en devenant propriétaires du casse-croûte Le Maryane dans le secteur Pointe-du-Lac.

Le commerce, connu à l’époque sous le nom Le P’tit Resto du Lac, était à la recherche d’un cuisinier. «C’est comme ça que j’ai commencé, raconte Louis Manseau. J’avais vu une annonce dans le journal et j’ai appliqué pour le poste. J’ai commencé comme cuisinier et, rapidement, je me suis rendu compte que j’étais plus fait pour être gestionnaire qu’employé.»

À peine un mois plus tard, l’ancien propriétaire des lieux passait le flambeau au jeune couple. «Le moment était parfait. Lui voulait vendre pour se concentrer sur son autre commerce et, de notre côté, on se cherchait un projet», indique M. Manseau.

«C’était nouveau pour nous, on n’avait jamais eu d’entreprise avant ça. On a appris sur le tas, renchérit sa conjointe. On s’est lancé là-dedans parce que l’occasion se présentait. On a mis la pédale au fond et on n’a jamais arrêté depuis ce temps-là.»

Sachant depuis le début que l’emplacement était visé par un développement domiciliaire et qu’ils risquaient à tout moment d’être expropriés, Lysa et Louis ont mis sur pied, parallèlement, un projet de camion-restaurant (food truck).

«On a travaillé là-dessus pendant trois ans, à temps perdu, se rappelle M. Manseau. C’était notre plan B, au cas où on aurait été obligé de fermer du jour au lendemain. Mais finalement, quand on a eu terminé le projet, on a eu l’opportunité d’ouvrir un deuxième casse-croûte sur le boulevard des Forges. Alors on a acheté et on a fini par vendre le camion récemment.»

Depuis un peu plus de trois ans, le couple s’occupe à la fois du casse-croûte Le Maryane, dans le secteur Pointe-du-Lac, et du casse-croûte Le Maryane 2, dans le district des Forges tout près du lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice. De mars à octobre, ils y accueillent leurs clients, appuyés par leurs six employés.

Aujourd’hui, c’est avec fierté qu’ils regardent le chemin parcouru en sept ans. «On l’a fait avec cœur et passion. On n’a jamais compté nos heures et tout l’argent investi vient de notre poche. On a construit ça à la sueur de notre front et on en est bien fier», conclut la copropriétaire.

Le saviez-vous?

Le casse-croûte a été nommé Le Maryane en l’honneur des deux filles de Louis, Marie-Pier et Arianne.