Démarrer un potager urbain: facile et accessible

Crédit photo : Photo archives

COMMUNAUTÉ. La Brouette lance un guide de démarrage de potager urbain, adapté pour la région de Trois-Rivières, afin de donner des trucs et des conseils aux jardiniers qui désirent s’initier à l’agriculture urbaine.

Le projet est né à la suite des demandes de plusieurs citoyens qui souhaitaient en apprendre un peu plus sur les rouages de cette pratique.

«On travaillait comme bénévole aux Incroyables Comestibles de Trois-Rivières et plusieurs gens avaient des questions, dans les écoles ou dans les organismes, à propos de l’agriculture urbaine, explique Joëlle Carle, directrice générale de la Brouette. En ayant un outil comme un guide, ça nous permet de mieux renseigner les gens.»

Ce guide rassemble toutes les étapes de conception d’un potager, allant au démarrage jusqu’à l’entretien. Aussi, il comprend plusieurs informations spécialement adaptées pour Trois-Rivières.

Par exemple, le document informe les citoyens sur les jardins communautaires et les règlements municipaux en vigueur dans la région.

Un guide qui se démarque

Le document-ressource se distingue par son système de planification dans les organismes et dans les écoles, poursuit Mme Carle. La Brouette offre plusieurs pistes pour encourager l’intégration d’un projet de potager dans ces établissements.

«On fait penser aux détails que les gens oublient parfois. On fait des rappels sur la qualité du terreau et surtout, on donne des solutions économiques pour sauver de l’argent», mentionne la directrice générale.

Au cours de la lecture, plusieurs liens externes sont disponibles afin d’offrir aux jardiniers débutants des informations complémentaires.

Bienfaits importants

Mme Carle souligne qu’il y a plusieurs retombées sociales et communautaires avec l’acquisition d’un potager. «Le potager situé devant une façade crée des discussions et fait sortir les gens socialement», amène-t-elle.

Du côté environnemental et économique, le jardinage améliore la biodiversité en permettant aux consommateurs d’économiser sur leur panier d’épicerie.

Le guide est accessible gratuitement. Pour le consulter ou le télécharger: www.labrouette.ca/guide