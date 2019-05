Démantèlement d’un réseau de production et de vente de cannabis

L’Escouade d’enquête et de coordination du crime organisé (EECCO) de la Sûreté du Québec, en collaboration avec la Direction de la police de Trois-Rivières et Hydro-Québec, procède en ce moment à 33 perquisitions et 18 arrestations en Mauricie, en lien avec un réseau de production et de vente de cannabis.

Au total, on dénombre 20 perquisitions dans des locaux commerciaux et des résidences privées ainsi que 13 perquisitions dans des véhicules sont en cours.

Les secteurs de Trois-Rivières, Shawinigan, Saint-Paulin, Saint-Maurice, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Champlain et Saint-Cyrille-de-Wendover.

L’enquête tend à démontrer que ce réseau produisait de grandes quantités de boutures de cannabis dans des locaux commerciaux ou des résidences, puis les revendait, approvisionnant ainsi les trafiquants de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Une serre de cannabis à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, avait été démantelée le 14 mai dernier. Lors de ce démantèlement, les enquêteurs avaient saisi, entre autres, plus de 1600 plants et boutures de cannabis, du matériel et de l’équipement de production de cannabis ainsi que deux armes à feu.

Rappelons que, selon la Loi sur le cannabis, il est toujours interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre, de distribuer ou d’importer du cannabis illicite.

L’Escouade d’enquête et de coordination du crime organisé a travaillé dans le cadre du programme ACCES-Cannabis, qui a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois, notamment chez les jeunes, et à diminuer la concurrence déloyale faite à la SQDC par des producteurs et trafiquants illégaux.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative à ce type de crime peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.