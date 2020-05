Demande de mesures pour aider l’industrie de la restauration

Trois-Rivières Centre et le Regroupement des gens d’affaires du centre-ville de Shawinigan, soutenus par l’ensemble des acteurs du développement économique de la région, l’industrie touristique et les principales municipalités, font front commun pour demander un assouplissement réglementaire à la Régie des Alcools des Courses et des Jeux (RACJ) pour aider les restaurateurs et les propriétaires de bar de la région de la Mauricie en contexte de COVID-19.

Lisez la lettre ouverte ici



Les entreprises de ce secteur de l’économie seront dans les dernières à pouvoir procéder à leur ouverture et bien qu’elles utilisent leur créativité pour revoir leur offre, elles ont grandement besoin d’aide afin d’assurer une viabilité à long terme, plaide le regroupement.

À cet égard, les organisations appuient les recommandations de l’Association des restaurateurs du Québec (ARQ) visant notamment certains assouplissements de la vente d’alcool et les délimitations de terrasses et de permis afin de simplifier la réglementation pour ces établissements.

Il est notamment question d’autoriser immédiatement la livraison de vin et de bière venant d’un restaurant par un intermédiaire, permettre à un restaurant de vendre des bouteilles et vin ou de bière au détail.

Des mesures d’aides à cette industrie sont importantes pour la relance économique de notre région et de nos cœurs de ville, sans quoi il pourrait y avoir des conséquences plus désastreuses encore.