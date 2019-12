Demande de justice réparatrice envers SNC-Lavalin

Pyrrhotite. La Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite (CAVP) voit un nouvel espoir pour faire avancer le dossier de la pyrrhotite en Mauricie. En effet, SNC-Lavalin a été condamnée le 18 décembre dernier à verser une amende de 280 M$ sur cinq ans à la conclusion d’une poursuite pour fraude impliquant SNC-Lavalin et la Libye.

Alain Gélinas, président du CAPV, ainsi que Michel Lemay, vice-président et cofondateur, estiment que ces fonds vont de droit aux victimes de la pyrrhotite en Mauricie, SNC-Lavalin ayant déjà été identifiée comme responsable à 70 % du problème de la pyrrhotite en Mauricie.

MM Gélinas et Lemay demandent d’ailleurs que la somme perçue par le gouvernement fédéral soit retenue et dédiée à la gestion de la crise de la pyrrhotite. Ils mentionnent également qu’il s’agit d’une occasion pour le gouvernement de s’impliquer financièrement à partir de revenus qui n’étaient pas prévus à son budget, donc à coûts nuls.

Ce sont deux hommes très émotifs qui ont pris la parole aux côtés de nombreuses victimes de la pyrrhotite ce vendredi afin de déplorer l’inaction du gouvernement fédéral. Président du CAPV, mais également victime de la pyrrhotite, M. Gélinas estime que la durée de cette crise, soit 10 ans, est inacceptable.

« Ça fait 10 ans que la crise dure, et c’est difficile. Ça fait 10 ans qu’on se bat. On célèbre cette année le 10e anniversaire de la Coalition, et c’est un triste anniversaire. »

« On n’est pas une entreprise, on ne veut pas être en croissance. Notre rêve, un jour, c’est de faire un party de fermeture », ajoutait Michel Lemay.

Lors de leur prise de parole publique ce vendredi, Michel Lemay et Alain Gélinas tenaient à souligner l’ampleur du travail qu’il reste à faire pour venir en aide aux milliers de victimes de la Mauricie, tout d’abord estimé à 4000 propriétés, chiffre qui a par la suite pratiquement doublé.

Alain Gélinas ajoute que de cette crise découlent des impacts majeurs sur le quotidien des victimes, que ce soit sur le plan familial, personnel ou professionnel, sans oublier la dizaine de suicides répertoriés en lien avec le dossier.

« SNC-Lavalin donne des cadeaux de 25 M$ à des clients. Chaque fois qu’une victime voit l’entreprise dépenser des millions à outrance comme ça, c’est comme le supplice de la goutte. Imaginez combien de maisons on aurait pu réparer avec ce montant! », s’indignait le président de la CAVP.

Yvon Boivin, également victime de la pyrrhotite, a profité de la tribune qui lui a été offerte par le CAVP pour présenter une lettre ouverte rédigée par lui-même destinée au premier ministre du Canada. Dans celle-ci, il rappelle d’ailleurs la souffrance et la détresse vécues par les victimes.

Il est possible de lire l’intégralité de la lettre en cliquant sur le lien suivant: https://www.lhebdojournal.com/lettre-ouverte-au-premier-ministre-du-canada/

Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite

Ce que le CAVP demande, c’est de rencontrer le premier ministre Justin Trudeau dès janvier prochain afin de lui présenter l’ensemble du dossier. La coalition souhaite également voir des représentants du gouvernement fédéral joindre le comité de coordination en place avec le gouvernement provincial, afin que la crise prenne fin dans les plus brefs délais.

La Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite en Mauricie accompagne et soutient les victimes concernées depuis 2009 et mène de nombreux dossiers pour sortir ces familles de ce qu’elle appelle « un désastre humain et financier ».

Rappelons que des milliers de propriétaires en Mauricie sont aux prises avec un problème de pyrrhotite dans les fondations de leur propriété. Les dommages sont estimés à près de 1 milliard de dollars, ce que le CAVP juge être le plus gros vice de construction survenu dans l’histoire du Canada.

Des démarches juridiques ont été entreprises en 2012 par un premier groupe de plus de 850 victimes, entre autres contre SNC-Lavalin. En juin 2014, cette dernière a été reconnue responsable de 70 % des dommages. Toutefois, le CAVP accuse SNC-Lavalin d’avoir préféré porter ce jugement en appel plutôt que de venir en aide rapidement aux victimes de leur négligence.