Délits de nature sexuelle: deux hommes arrêtés

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec, en collaboration avec la Direction de la police de Trois-Rivières, a procédé ce matin à l’arrestation de deux individus pour des délits de nature sexuelle.

Deux hommes âgés de 24 et 37 ans et originaires respectivement de Saint-Stanislas et Trois-Rivières comparaîtront aujourd’hui au palais de justice de Trois-Rivières pour faire face à deux chefs d’accusation chacun, soit d’avoir obtenu des services sexuels contre rétribution d’une personne de moins de 18 ans et d’agression sexuelle.

L’enquête initiée il y a quelques mois a permis d’établir que les infractions auraient été commises entre le 1 er janvier 2018 et le 31 août 2018.

