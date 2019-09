Délices d’automne : une bière spéciale pour le 20e anniversaire

La Corporation des Événements de Trois-Rivières a lancé une bière spéciale brassée exclusivement dans le cadre du 20e anniversaire des Délices d’automne, en collaboration avec le Temps d’une pinte, le Gambrinus et la Forge du Malt.

Les microbrasseries de Trois-Rivières se sont unies afin de créer cette bière de style saison qui regorge de saveurs locales. Des céréales maltées chez le Maltraiteur du secteur Cap-de-la-Madeleine, du sapin baumier récolté dans une forêt secrète mauricienne, de l’amélanche de la ferme Éthier de Saint-Étienne-des-Grès, du miel provenant des ruches situées sur le toit du Temps d’une pinte, autant d’ingrédients provenant de la belle et délicieuse région de la Mauricie.

La 20e saison sera en vente du 11 au 14 octobre sur le site des Délices d’automne, à la Boutique ainsi qu’au kiosque de La Forge du Malt pour consommation sur place uniquement. La bière officielle sera également au menu des dégustations de la Soirée à l’ardoise du 13 octobre (en vente dès maintenant).

Dès le 11 octobre, il sera également possible de consommer la bière chez les trois microbrasseurs créateurs, et il sera possible de se procurer la canette à l’achat dans quelques points de vente à Trois-Rivières, dont La Barik, le Marché du Boisé et La Voûte du Malt.