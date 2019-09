Délices d’automne : un nombre record d’exposants

Plus de 75 exposants ont répondu présents à la 20e édition des Délices d’automne qui se tiendra à l’Esplanade de Trois-Rivières sur Saint-Laurent du 11 au 14 octobre. Il s’agit d’un nombre record de kiosques, en hausse de 27% par rapport à l’an dernier.

Au menu: boissons, condiments et épices, fromages, les à-côtés, prêt-à-manger, produits alcoolisés, sucreries, ainsi que viandes, poissons et charcuteries. Des producteurs, transformateurs et restaurateurs de partout au Québec seront réunis pour faire découvrir les produits d’ici aux visiteurs.

Différents espaces présentés lors de l’édition 2018, soit la Cuisine, le Grill, le Jardin et les Bistros seront de retour cette année en version améliorée.

La Cuisine, où se déroulent entre autres les combats de chefs et différents ateliers, sera 40 % plus grande pouvant ainsi accueillir plus de visiteurs. Huit chefs de la région s’affronteront lors des combats de chefs. L’un d’entre eux, spécial, opposera Steve Dubé, directeur de la Corporation des Événements, au maire Jean Lamarche.

Un troisième Bistro s’ajoute également au site des Délices d’automne avec une vocation expérientielle où plusieurs ateliers prendront place.

De nombreux ateliers et conférences seront présentés durant l’événement. Isabelle Huot présentera deux conférences, soit une sur le guide alimentaire canadien et l’autre sur la façon de faire l’épicerie avec un œil de nutritionniste. Jessie & PH (Vegan, mais pas plate) et Josey Arseneault (alimentation cétogène) seront aussi sur place. Pour sa part, Hugo Girard proposera des ateliers du barbecue de l’espace Grill.

L’Atelier fera son apparition cette année aux Délices d’automne afin d’offrir des animations interactives et participatives pour les festivaliers. Ce sera l’occasion de découvrir comment fabriquer son propre fromage avec l’entreprise U MAIN, d’en apprendre sur les principes de l’agriculture urbaine avec les fermes Lufa et de faire sa propre pâte à pizza avec la boulangerie Galoto.

Des dégustations de gin, de vin et de bières de microbrasserie figurent aussi à la programmation. Des billets sont en vente pour participer à ces dégustations.

La nouvelle zone Scène misera sur une programmation musicale mettant en lumière des artistes de la région et des spectacles pour enfants. Par ailleurs, Boréalis – Centre d’interprétation de l’industrie papetière lance le défi aux visiteurs de tester leurs habiletés de bûcherons par l’entremise de différentes épreuves. Les festivaliers pourront s’amuser avec plusieurs activités, comme le godendart sur le site des Délices d’automne, ainsi que le lancer de la hache et le jeu-questionnaire de Jos directement au Boréalis tout au long du week-end.

La programmation complète est disponible au www.delicesdautomne.qc.ca.