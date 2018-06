Les Délices d’automne revampés

Crédit photo : Photo archives

ÉVÉNEMENT. Les Délices d’automne se revampent à l’occasion de la 19e édition de l’événement qui se tiendra du 31 août au 3 septembre au parc portuaire de Trois-Rivières.

«On a complètement revu le concept des Délices d’automne, avance Marie-Michelle Mantha, directrice communications, marketing et partenariats à la Corporation des Événements de Trois-Rivières. On s’est concentré sur trois axes majeurs. Il y a d’abrod les exposants qui sont le cœur de l’événement. Des producteurs, transformateurs et restaurateurs de partout au Québec seront là. On a retravaillé l’ensemble des lieux. On veut que la clientèle se les approprie. Mais ce qu’on travaille le plus, c’est la programmation des ateliers. On aura trois chefs vedettes avec nous.»

Plus d’une cinquantaine d’exposants sont attendus durant l’événement afin de faire découvrir leurs produits. Les visiteurs découvriront un site réaménagé puisque plusieurs espaces conviviaux et colorés s’ajouteront au parc portuaire. L’espace La Cuisine, autrefois la Tente des chefs, sera doté d’équipements plus modernes.

Cet espace ouvert sur le fleuve permettra de présenter divers ateliers aux amateurs de bonne bouffe. Jérôme Ferrer, chef exécutif du restaurant Europea à Montréal, et Jean-Philippe Cyr, un chef de cuisine vegan, y partageront leur savoir-faire.

La Tournée des chefs «Goûtez le Québec » sera de retour cette année avec plusieurs ateliers complets touchant différents aspects de la nourriture. Les fameux Combats de chefs seront également de la partie.

Le Grill sera quant à lui équipé d’une nouvelle pergola et de deux grills, soit un au charbon et l’autre au propane. Bob Le Chef viendra y faire un tour le 1er septembre.

Le jardin des Ursulines accueillera le Parc qui se voudra l’endroit de prédilection pour la famille. C’est là que se situera également l’Atelier qui offrira plusieurs activités culinaires aux petits passionnés afin de leur donner, qui sait, la piqure pour la cuisine.

Grâce à Mon Jardin urbain et au comité de développement durable des Délices d’automne, neuf jardins géants seront installés sur le site de l’événement. Ces bacs seront mis à la disposition des chefs et des visiteurs des Délices pour agrémenter les plats qu’ils concocteront ou goûteront.

Enfin, ateliers et conférences seront donnés au Marché par des commerçants du centre-ville.

De nouveaux ateliers seront aussi présentés en soirée. Le 31 août, place à une dégustation de vins animée par la sommelière Marie-Michèle Garnier. Le lendemain, le whisky sera à l’honneur. Ces deux soirées nécessitent toutefois l’achat de billets qui se détaillent au coût de 45$ chacun. Les places sont limitées.

(En collaboration avec Bell Média)