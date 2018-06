Une délégation internationale s’intéresse à la relation entre la Ville et le Port

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

PORT. L’Administration portuaire de Trois-Rivières recevait, en fin de journée, une délégation internationale de près de 100 participants, dans le cadre du congrès de l’Association internationale Villes et Ports (AIVP) qui se tenait à Québec cette semaine.

Cette visite a permis aux participants de découvrir les efforts entrepris par la Ville de Trois-Rivières et le Port pour mettre en valeur la zone riveraine.

«Les participants ont un intérêt pour notre relation ville-port et on en est fier, souligne Gaétan Boivin, président-directeur général du Port de Trois-Rivières. C’est un grand honneur de tous les recevoir ici, puisque les participants viennent de partout dans le monde. L’AIVP sélectionne avec soin les endroits visités, car elle veut une expérience ville-port réussie. C’est une belle reconnaissance pour le Port et pour la Ville.»

Ce congrès est l’occasion pour les membres de l’Association internationale Villes et Ports de s’inspirer de pratiques à travers le monde et de trouver des solutions aux problèmes. M. Boivin se montre particulièrement intéressé à la notion de logistique intelligente.

«La conférence à Québec a été très enrichissante. Il en est ressorti des discussions inspirantes. On a notamment participé à plusieurs ateliers. On a nous-mêmes plusieurs projets en ce sens qui seront annoncés à l’automne lorsqu’on précisera les détails de Cap sur 2030. On veut aussi continuer à alimenter notre relation ville-port avec Trois-Rivières et en faire plus», ajoute-t-il.

M. Boivin et son équipe ont profité du passage de la délégation pour aborder la réalisation du Plan Cap sur 2020 et la création de la Zone industrialo-portuaire (Zone IP_. D’ailleurs, les participants ont pu visiter le musée Boréalis, le vieux Trois-Rivières, le parc portuaire, des installations portuaires et la Zone IP.