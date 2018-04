Du dekhockey pour aider les enfants atteints de cancer

Le Challenge du guerrier est de retour

DEKHOCKEY. La deuxième édition du Challenge du guerrier est officielle et aura lieu ce samedi 21 avril au Complexe sportif Alphonse-Desjardins, à Trois-Rivières. De nouveau cette année, tous les profits de ce tournoi de dekhockey seront remis à Leucan Mauricie/Centre-du-Québec.

Le Challenge est une initiative de l’entourage de Mathieu Basche, un jeune membre de Leucan en rémission.

En nouveauté cette année, la catégorie Bantam a été ajoutée au tournoi amical de dekhockey junior mixte de type quatre contre quatre. Environ 280 jeunes, formant 28 équipes dans quatre catégories, joueront pour soutenir Leucan.

Un des participants et son entraîneur ont décidé de s’impliquer davantage pour amasser plus de dons. Alexis Blanchette et Vincent Richard vont relever le Défi têtes rasées Leucan, présenté par PROXIM, vers midi. Alexis a été sensibilisé à la cause alors qu’il fréquentait la même école primaire que Mathieu Basche.

«J’aimerais ça que ça devienne un évènement qui perdure», avait commenté Pascale Chamberland, mère de Mathieu et instigatrice de l’évènement.

«En février 2014, mon fils Mathieu a reçu un diagnostic de cancer et son combat a duré plus de deux ans. On a souvent participé à des évènements et il y a toujours des montants amassés. Je joue au dekhockey et je voyais parfois des tournois pour le cancer du sein, alors je me suis dit pourquoi pas pour Leucan», avait confié Mme Chamberland.

Elle avait aussi confié avoir choisi des catégories d’âge pour que ses deux garçons et leurs amis puissent participer. Son garçon est également porte-parole et veut montrer que malgré tout ce qui lui est arrivé, il est capable de faire du sport et de s’amuser.

Vous pouvez joindre la page Facebook «Le challenge du guerrier» au https://www.facebook.com/Le-challenge-du-guerrier-1197472793641410/.