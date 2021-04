DEK3R met sur pied une Ligue junior élite

Après un hiver au calme plat dans pour les jeunes, l’offre en sport estival continue de se bonifier. En effet, DEK3R, une division du Complexe sportif Alphonse-Desjardins, a pris la décision de développer une nouvelle offre d’activités, soit une nouvelle Ligue junior élite Plante Sports

Cette nouvelle offre cible les jeunes nés entre 2007 et 2010. Offert à 18h les mardis et mercredis (soir fixe par groupe d’âge), les jeunes pourront jouer en formule 3 contre 3 afin de reproduire le jeu de la ligue de dekhockey adulte et les périodes de prolongation de la LNH. Les jeunes recherchés doivent disposer d’une certaine expérience à manier le bâton, car le jeu promet d’être rapide.

«Nous sommes heureux de lancer cette nouvelle activité en 2021 parce que nous voulons offrir une opportunité aux jeunes de 11 à 14 ans de se lancer un défi. Il s’agit d’une opportunité pour retrouver la forme et se préparer pour la prochaine saison sportive. Les joueurs pourront travailler leurs habiletés et stratégies de jeu dans un espace restreint», a confié Jean Hould, directeur des opérations.

Cette ligue vise également à amener le sport à un autre niveau. «Le dekhockey prend de plus en plus de place au Québec. Cette nouvelle ligue est l’un des moyens que nous mettons en place pour en faire un sport de choix. La NBHPA, avec Alex Burrows, travaille fort pour amener ultimement le sport aux olympiques et pourquoi pas aux Jeux du Québec», ajoute-t-il.

Jeunes de 3 à 16 ans

Les jeunes de 3 à 16 ans ne sont pas en reste. Le Centre Jean-Noël Trudel s’occupe de l’initiation aux tout-petits (3 à 5 ans), tandis que DEK3R offre également une ligue le dimanche matin (5 à 16 ans) de niveau récréatif et compétitif.

«Un jeune pourrait décider de jouer le mardi dans la ligue élite et le dimanche en compétitif, s’il le souhaite», conclut monsieur Hould.

Les inscriptions ont débuté le 29 mars 2021. Tous les détails sont disponibles au https://dekhockey3r.ca/