Défi ski Leucan: un objectif de 100 000$ pour la 10e édition

Les skieurs et planchistes sont invités à venir dévaler les pentes de Vallée du parc le 14 mars de 12h à 20h à l’occasion du Défi ski Leucan. Objectif: 100 000$ pour soutenir les enfants de la région atteints du cancer et leur famille.

Cette 10e édition s’annonce prometteuse puisque déjà, 18 équipes se sont inscrites et un montant de 20 000$ est déjà amassé, du jamais vu au moment de la journée de lancement de l’événement.

«Le Défi ski Leucan se veut encore plus festif et rassembleur cette année. On est fébrile à l’approche de cette 10e édition et on est là où on le voulait avec cet événement, dix ans plus tard. On est convaincu que l’objectif de 100 000$ de dons est réalisable. Le Défi ski est devenu un incontournable dans la région», souligne Annie Brousseau, directrice générale de Leucan Mauricie/Centre-du-Québec.

La présidence d’honneur a été confiée, pour une troisième année, à David Bélanger, directeur général de la Caisse Desjardins de Trois-Rivières. Il participera au défi en compagnie de sa fille Marilou.

Dans la région, l’événement pourra compter sur l’implication de la famille porte-parole formée d’Antoine, Lylyrose, Julie et Jonathan. Antoine a huit ans et est maintenant guéri d’une leucémie aiguë lymphoblastique. «Leucan a été là pour nous. L’organisme nous a offert du soutien et est là pour rassembler les familles. Ils nous ont fait sentir comme une famille normale pendant cette épreuve», témoigne Julie, la maman d’Antoine.

Le Défi ski Leucan se conclura avec une soirée festive.

Notons que durant la matinée, un service de navettes pour transporter les participants et leur équipement directement au chalet depuis les stationnements sera disponible. Plusieurs prix reliés aux montants amassés, à la participation et au pointage des défis complémentaires seront annoncés dans les prochaines semaines sur le site du Défi ski Leucan (www.defiski.com).

Il est possible de s’inscrire à partir du site Internet de l’événement au www.defiski.com.