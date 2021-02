Défi OSEntreprendre: l’approvisionnement local mis de l’avant

Le Défi OSEntreprendre Mauricie propose une nouveauté pour sa 23e édition : le volet Faire affaire ensemble qui fera rayonner des entreprises qui se démarquent par l’évolution de leurs pratiques d’approvisionnement auprès de fournisseurs d’ici.

Que ce soit par le choix d’un hôtel ou du fabricant d’emballages, chaque apport collectif a des retombées tangibles. Ainsi, le comité organisateur régional invite toutes les PME qui correspondent à cette description à déposer leur candidature afin de promouvoir cette pratique d’impact et inciter les entrepreneurs de la Mauricie à suivre le mouvement.

Cette nouveauté s’ajoute aux volets Scolaire, Création d’entreprise et Réussite Inc. du Défi OSEntreprendre qui donne accès à 800 000 $ en prix tout échelon confondu.

À l’échelon régional, rappelons qu’un prix spécial régional Flexipreneur a vu le jour en 2020. Ce prix, accompagné d’une bourse de 500 $, sera remis à un entrepreneur hybride à temps partiel parmi les candidatures reçues.

«Le Défi OSEntreprendre m’a permis de faire rayonner mon entreprise, tout autant que de découvrir des promoteurs créatifs et passionnés qui ont sauté à pieds joints dans l’aventure entrepreneuriale. Le message que je souhaite lancer est : croyez en vous, croyez en votre potentiel. Vous méritez d’être connu et reconnu pour vos réalisations», lance Dre Mélissa Blackburn, de Clinique vétérinaire MéliBlack et présidente d’honneur du Défo OSEntreprendre Mauricie.

Comme à l’habitude, le gala régional aura lieu en avril prochain, mais cette fois-ci, en formule virtuelle. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 9 mars, avant 16 h. Tous les critères d’admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux, sont accessibles en ligne sur osentreprendre.quebec.