Défi Hors Piste: plus de 10 000 spectateurs au rendez-vous

À l’occasion du Défi Hors Piste, qui se déroulait les 12 et 13 juillet, 10 000 personnes, 115 athlètes et 50 bénévoles ont répondu présents, tandis que 400 jeunes ont également pu être inités aux sports de planche.

«Nous avons gardé la même formule que l’année passée, mais nous avons bonifié nos modules et l’expérience utilisateur en général sur le site. Nos installations uniques ont été grandement appréciées par le public et les athlètes», commente Francis-Olivier Jutras, promoteur de l’événement.

Dans la catégorie wakeboard, Nicolas Leduc a remporté les grands honneurs, alors que JS Lapierre s’est distingué en skateboard. Gabriel Gosselin a remporté l’épreuve en snowboard et Édouard Thériault en ski. Les gagnants se sont partagé plus de 6000$ en prix et bourses.

Il s’agissait de la troisième édition de l’événement.