Défi des escaliers SP : nouvel événement sportif à Trois-Rivières

Le tout premier Défi des escaliers SP – Sports Experts au profit de la Société canadienne de la sclérose en plaques – Section Mauricie aura lieu le dimanche 26 septembre. L’événement propose aux amateurs de course à pied un défi de taille : celui de réaliser un parcours de 5 km ou 12 km parsemé d’escaliers.

Les participants sont attendus au 1905, boulevard Saint-Louis à Trois-Rivières dès 8h. Les départs seront donnés à 9h et 9h15. Dix escaliers et plus de 550 marches à gravir, voilà ce qui attend les coureurs et marcheurs. Pour les adeptes du chronomètre et pour les amants de la statistique, les épreuves seront chronométrées par la firme spécialisée MS1 Timing.

Les fonds amassés iront à la recherche sur la sclérose en plaques et au financement de services de soutien et d’accompagnement aux personnes atteintes de cette maladie dans la région de la Mauricie. Cette année, c’est Dany Potvin, président de LP Télécom-Télipso, qui agit à titre de président d’honneur.

« J’ai deux amis proches qui vivent avec la SP, dit-il. Cette maladie, tout le monde la connaît et personne ne la connaît en même temps. On sait tous qu’elle existe, mais quand il n’y a personne qu’on connaît dans notre entourage qui l’a, on ne sait pas réellement ce que c’est. Les gens qui vivent avec le cachent comme si c’était une maladie gênante, alors que ce n’est pas le cas. Il faut la démystifier et plus on va la démystifier, plus nos enfants seront capables de la prévenir. C’est pour ça que j’ai eu envie de me joindre à la cause. »

Précisons que l’événement aura lieu beau temps, mauvais temps. De plus, des membres de l’association des étudiants au doctorat en chiropratique de l’UQTR seront présents pour assurer la sécurité sur le parcours. Détails, trajets et inscription : defiescalierssp.ca