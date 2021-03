Défi château de neige : record fracassé

Dans le cadre du Défi château de neige, l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLSM) invite les familles, les écoles et les CPE à se construire un fort ou un château dans la neige. Depuis quelques semaines, les petites mains agiles sont au travail. Une centaine de constructions a été réalisée à travers la région.

«C’est la troisième année qu’on participe au concours et on constate avec joie que l’engouement est au rendez-vous cet hiver, indique Marie-Andrée Paquin de l’URLS Mauricie. L’an dernier, en mars, on a terminé avec 72 constructions alors que cette année, en date du 17 février, on en a déjà 98. Le concours se termine le 8 mars, alors on s’attend à franchir le cap des 100 châteaux d’ici là.»

Déployé à la grandeur de la province, le Défi château de neige a pour objectif de promouvoir l’activité physique à l’extérieur durant la saison froide. «On veut faire découvrir aux gens que c’est amusant de jouer dehors en hiver, soutient Mme Paquin. C’est un concours qui ne coûte rien, c’est une belle activité à faire en famille et c’est aussi quelque chose qui va amuser les enfants pendant plusieurs jours.»

Jusqu’à présent, des écoles, des CPE, des organismes et plusieurs familles de la région sont inscrits au concours. «On a des participants partout en Mauricie, de Trois-Rivières jusqu’à La Tuque», mentionne Mme Paquin.

Ceux et celles qui souhaitent participer au concours ont jusqu’au 8 mars pour se construire un château, le prendre en photo et s’inscrire en ligne au defichateaudeneige.ca. En Mauricie seulement, ce sont plus de 30 prix qui seront remportés parmi tous les participants.

«Le tirage aura lieu le 11 mars. On ne se fie pas à la grosseur du château. On ne vote pas non plus pour celui qu’on trouve le plus beau. Ce qui compte, c’est l’activité physique. C’est le critère sur lequel on se base», précise Mme Paquin.

Pour tous les détails : https://defichateaudeneige.ca/region/mauricie