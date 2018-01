Défaite crève-cœur pour les Draveurs de Trois-Rivières

LNAH. Les Draveurs ont livré toute une bataille aux meneurs de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH), soit les Éperviers de Sorel-Tracy. Trois-Rivières occupent toujours le 6e et dernier rang du circuit.

Avec 8 matchs à disputer, les Draveurs ont 6 points de recul sur le 4e rang occupé par St-Georges. Rivière-du-Loup, installé au 5e rang, devance également Trois-Rivières par 5 points.

Sorel avait ouvert la marque dès la deuxième minute de jeu par l’entremise d’Étienne Brodeur (20e).

Trois-Rivières a amorcé le deuxième vingt avec deux buts rapides. Steve pelletier (2e) et Francis Desrosiers (8e) ont tour à tour battu le gardien Charles Corsi.

Quelques instants plus tard, ce fut au tour des Éperviers de répliquer avec deux buts en l’espace de 30 secondes. Mathieu Leduc (3e) et Maxime Robichaud (1er) ont donc redonné une priorité d’un but aux visiteurs.

Les Draveurs ont été incapables de créer l’égalité en troisième période et David Rose (12e) est venu compléter la marque dans un filet désert.

Le prochain affrontement de la formation trifluvienne aura lieu ce vendredi face à ces même Éperviers.