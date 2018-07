Défaite crève-cœur de 1 à 0

CAN-AM. Malgré une excellente prestation des lanceurs, dont Chris Murphy, les Aigles se sont inclinés au compte de 1 à 0 lundi soir face aux Capitales de Québec. Chris Murphy a connu une bonne sortie sur la butte du Stade Stereo+ pour les Trifluviens.

L’Américain a limité l’attaque des Capitales à seulement un point en six manches de travail, en plus de retirer quatre frappeurs sur des prises. Les releveurs Ethan Elias et Angel Rincon ont eu aussi fait leur part, alors qu’ils n’ont rien donné en relève par la suite.

Le problème, c’est que le partant des visiteurs Arik Sikula est parvenu à faire mieux.

L’artilleur a œuvré durant huit manches au cours desquelles il a blanchi ses adversaires. Sikula a passé pas moins de onze Oiseaux dans la mitaine pour mériter sa septième victoire de la campagne.

Les Aigles, qui ont soutiré six coups sûrs durant la partie, ont également manqué un brin d’opportunisme durant la rencontre en laissant sept coureurs sur les sentiers. Après un passage à vide en juin, Taylor Brennan semble trouver ses repères lentement mais sûrement. Le joueur de troisième but a été le meilleur des siens durant le match avec une performance de deux coups sûrs.

Le deuxième match de la série se tiendra ce soir, dès 19h05. C’est Kevin McNorton sera d’office pour ce duel Québécois. Source: https://lesaiglestr.com