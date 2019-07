Découvrir Trois-Rivières et son histoire différemment

Pour une quatrième année, l’équipe de Personare offre des visites guidées pour le grand public. Trois différentes visites sont disponibles: Trois-Rivières et sa belle époque, Balades contées des Forges du Saint-Maurice et Trois-Rivières infidèle.

Trois-Rivières et sa belle époque explore Trois-Rivières durant ses plus belles années. C’est l’occasion de découvrir la ville lors de sa plus grande période de croissance. De la traite des fourrures aux moulins à papier, Trois-Rivières a toujours été marquée par ses industries. La visite est disponible les samedis et dimanches du 6 juillet au 25 août. Le départ se fait à partir du bureau d’information touristique.

La visite Les Balades contées aux Forges du Saint-Maurice permet de découvrir le premier village industriel au pays, mais sous l’œil des contes qui l’habitent. Mme Poulin, Antoine Tassé ou même le diable pourrait vous accueillir lors de votre visite. Du jeudi au dimanche, du 11 juillet au 25 août, aux Lieu historique national Forges-du-Saint-Maurice.

Quant à Trois-Rivières infidèle, la visite lève le voile sur la prostitution et la corruption trifluviennes de la fin du 19e siècle. Chaque soir a son personnage. La visite est offerte du jeudi au samedi, du 11 juillet au 25 août. Le départ se fait à partir du bureau d’information touristique.