Découvertes culturelles : c’est le temps de s’inscrire

Jusqu’au 7 février, les Trifluviens sont invités à s’inscrire à cette manifestation artistique qui propose une vitrine aux artistes-citoyens.

Ils peuvent démontrer leur savoir-faire en s’inscrivant dans l’un des trois volets : arts visuels, arts de la scène et créations jeunesse.

Les Découvertes culturelles visent la participation des citoyens de tous les âges. La Ville souhaite ainsi stimuler la créativité, l’expression de soi et rendre accessibles les équipements et les salles de spectacle et d’exposition de la Ville aux citoyens.

L’événement aura lieu du 23 au 26 avril dans différents lieux de diffusion et d’exposition de Trois-Rivières.

Pour s’inscrire: Inscription aux Découvertes culturelles