Décès tragique de Kevin Désilets Ricard: Un GoFundMe pour aider ses proches

Kevin Désilets Ricard, 34 ans, a été victime d’une violente sortie de route, mardi dernier, dans le secteur Lac-à-la-Tortue, à Shawinigan. L’accident est survenu en soirée, tandis que sa voiture n’a été retrouvée que le lendemain matin, le corps du jeune homme étant malheureusement inanimé.

La voiture a heurté plusieurs arbres, ne laissant aucune chance au jeune père de deux enfants. Il faisait partie de l’équipe d’employés des Lions de Trois-Rivières, toute nouvelle formation de la ECHL. Son ami de longue date, Alexandre Lejeune Desjardins, a lancé une campagne de financement GoFundMe dans le but d’amasser 10 000$ pour venir en aide à sa famille.

Vous pouvez la consulter et participer via le https://www.gofundme.com/f/support-familiale-pour-kevin-dsilets-ricard

« Kevin était un homme de cœur et de famille. Il laisse dans le deuil ses deux enfants, Leïa et Éloïk. Cette collecte de fonds va principalement servir à payer pour les frais de services funéraires, mais aussi assurer l’avenir des enfants et de la famille. L’argent va aider à constituer un fonds d’études pour les enfants. Éloïk est atteint du Trouble du spectre de l’autisme et aura besoin de soins spéciaux pour son développement jusqu’à l’âge adulte », a témoigné son fidèle ami.

« Tous vos dons seront importants pour la famille, que ce soit 10$ ou 100$. Soyez certains que votre contribution va faire une grande différence dans leur vie. »

Déjà plus du quart de la somme désirée a été amassé.