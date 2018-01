Décès de Thomas Livernoche: le Climatisation Cloutier amassera des fonds

ENTRAIDE. La Ligue de hockey senior AAA du Québec (LHSAAAQ) a confirmé que la rencontre du vendredi 5 janvier prévue entre les Maroons 2.0 de Waterloo et le Climatisation Cloutier de Cap-de-la-Madeleine sera reprise ce samedi 20 janvier, à 20h, toujours à l’aréna Jean-Guy-Talbot. Ce vendredi, Joliette sera de passage au Cap-de-la-Madeleine et l’organisation trifluvienne amassera des fonds pour soutenir la cause de la famille du petit Thomas Livernoche.



Rappelons que la partie avait été annulée en raison du refus des Maroons 2.0 de Waterloo de se présenter dû aux mauvaises conditions climatiques.

Des sanctions ont d’ailleurs été décernées à l’équipe waterloise.

La dernière acquisition du Climatisation Cloutier, le réputé homme fort Cédrik Fafard, verra de l’action ce week-end, en plus de pouvoir compter sur le retour au jeu de Maxime Sanon

Jouer pour la cause ce vendredi



Le Climatisation Cloutier maintiendra sa promesse et jouera pour la cause ce vendredi, face aux Sportifs de Joliette.

«Comme vous savez, un drame s’est passé ici même au Cap-de-la-Madeleine dans la nuit du 1er au 2 janvier 2018. Malgré les efforts des parents pour le sauver, le jeune Thomas Livernoche, 3 ans, a perdu la vie en raison des flammes dans son domicile.

Afin de venir en aide à la famille, l’organisation du Climatisation Cloutier se met à pied d’œuvre afin d’amasser des fonds pour soutenir la cause de la famille du petit Thomas. Avec l’aide de Keven Diamond, celui qui a mis sur pied une campagne de socio-financement ayant récolté tout près de 18 500$, nous amasserons des fonds à l’entrée de l’aréna lors du match de vendredi (face à Joliette). De plus, l’organisation donnera les profits du jeu du lancer de la rondelle, présenté entre la deuxième et troisième période, pour soutenir la cause.

Nous invitons donc les gens en grand nombre à ce match de hockey qui est d’une importance cruciale pour le classement de la LHSAAAQ, mais surtout, donnez généreusement en participant à notre jeu de la rondelle et en donnant directement à l’entrée de l’aréna», pouvait-on lire via la page Facebook officielle de l’équipe. (JC / Source: LHSAAAQ et Facebook)