Décès de l’artiste visuel Denis Charland

L’artiste visuel Denis Charland est décédé le 14 février dernier.

Artiste multidisciplinaire, enseignant, éditeur, directeur artistique, Denis Charland a été un artiste phare dans le milieu culturel trifluvien. Il a largement contribué au développement d’organismes et de les ériger au statut d’institutions d’envergure, comme l’Atelier Presse Papier, le Conseil québécois de l’estampe, le Musée des arts et traditions populaires (devenu le Musée Pop) et les Éditions d’art Le Sabord où il a à son actif plus de cent publications.

Il a dirigé pendant 23 ans la revue d’art Le Sabord qui se consacre à la création littéraire et visuelle.

Chargé de cours au département des arts de l’UQTR pendant près de 40 ans, Denis Charland a été un maître pour plusieurs artistes trifluviens à qui il a transmis sa passion pour l’esthétisme pictural et l’art contemporain.

Il a lui-même réalisé bon nombre d’expositions individuelles et collectives qui l’ont conduit aux quatre coins de la planète. Il a également produit huit œuvres d’art intégrées à l’architecture en plus de participer régulièrement à des jurys nationaux.

«Denis Charland a contribué de manière significative au développement d’une vision contemporaine de la création en Mauricie. Il a su maintenir la présence des artistes et écrivains de notre région au cœur de ses démarches éditoriales. C’est une grande perte pour tout le milieu culturel», souligne Sandie Letendre, présidente de Culture Mauricie.

Membre honoraire de Culture Mauricie, Denis Charland avait remporté le prix Homme Arts Excellence en 2014. Il souffrait de la maladie d’Alzheimer depuis quelques années, mais avait récemment contracté la COVID-19.