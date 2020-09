Décès de Joyce Echaquan: le Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières se rendra à Joliette

Le décès de Joyce Echaquan a fait le tour de la province, hier, et ne laissera pas indifférent le Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières. L’organisme trifluvien enverra une délégation à Joliette, ce soir, en plus de tenir une vigile à ses locaux ce mercredi.

«De notre côté, on va organiser un événement demain puisque ce soir, on envoi une délégation pour aller assister à la vigile qui se tiendra à Joliette en solidarité avec le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière. On va transporter les membres de la famille qui habitent ici, à Trois-Rivières et Shawinigan. Demain soir, on veut organiser une vigile à notre Centre d’amitié autochtone», a commenté Denise Caron, directrice par intérim du centre.

Dans le même ordre d’idée, Lauranne Carpentier et Charles Fontaine invitent la population via un événement Facebook intitulée «Des fleurs pour Joyce» à venir déposer pensées, chandelles et fleurs devant le Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières, situé au 1000 du Boulevard du Saint-Maurice, dès 17h ce soir.

«L’idée est surtout d’inviter la population à venir démontrer notre soutien à la famille Echaquan et toute la communauté. J’irai personnellement déposer mes fleurs ce soir et j’inviterai les Trifluviens à faire de même au courant de la semaine», a expliqué M. Fontaine.

Pour le Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières, il est indéniable que cette situation trahit malheureusement la présence de discrimination envers les Autochtones, qui s’exprime par un racisme systémique et l’incapacité de l’État d’offrir des services publics culturellement pertinents et sécurisants pour les Autochtones.

Rappelons-nous que le 30 septembre 2019, il y a un an déjà, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec déposait son rapport et ses recommandations. Le commissaire Jacques Viens affirmait :

«Que ce soit en matière de santé physique, de santé mentale, de justice, d’espérance de vie, de parentalité, de logement ou encore de revenus, les difficultés vécues par les peuples autochtones du Québec font la démonstration claire de la faillite du système public à répondre à leurs besoins. De cela, nous sommes collectivement responsables.»

Travaillant quotidiennement à favoriser la création de services publics culturellement pertinents et sécurisants pour les Autochtones vivant en milieu urbain à Trois-Rivières, le Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières souhaite exprimer son désarroi quant à une telle situation. Il veut aussi soulever l’urgence que les changements tangibles aux niveaux politique, social et collectif soient prioritairement mis de l’avant afin d’enrayer la discrimination et le racisme systémique envers les peuples autochtones afin que la dignité, l’équité, le respect et l’inclusion soient au cœur de notre prestation québécoise de services.