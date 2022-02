Début des travaux de renforcement du pont des Piles

Une semaine après avoir annoncé sa fermeture préventive, le ministère des Transports du Québec a entrepris le 11 février la première phase des travaux de renforcement de la structure.

Ces travaux permettront d’aménager l’accès menant aux piliers de la structure et d’amorcer l’excavation nécessaire pour l’implantation à venir des pylônes et des massifs d’ancrage des haubans prévus dans le cadre des travaux de renforcement. En vue d’assurer l’implantation rapide des pylônes et des haubans une fois leur livraison effectuée, tous les travaux qui peuvent préalablement être accomplis le seront.

Rappelons qu’avant sa fermeture, 11 600 véhicules circulaient quotidiennement sur le pont des Piles (données de 2019), dont 14 % de véhicules lourds.

Les travaux de renforcement ont pour objectif de reprendre une partie des charges imposées au tablier par l’ajout de pylônes et de haubans (photo).

L’objectif du MTQ est de rouvrir le pont d’ici la fin de l’année 2022. Parallèlement aux travaux de renforcement, le MTQ travaille activement à la préparation du projet de reconstruction d’un nouveau lien interrives. La nouvelle structure sera un pont en arc en acier à tablier supérieur et sera située en aval de la structure existante.

Des travaux de déboisement seront effectués en 2022 afin de préparer le terrain pour la future reconstruction.

Tous les efforts sont déployés afin d’amorcer les travaux de reconstruction au printemps 2023.(B.L.)