Débordante d’énergie à 93 ans

TÉMOIGNAGE. À genoux dans le champ pour cueillir des fraises à 93 ans. Décidément, rien n’arrête Lucie St-Pierre, pas même le soleil de plomb qu’il y avait la semaine dernière lorsqu’elle s’est rendue à la Ferme Horticole Gagnon en compagnie de sa petite-fille.

«J’ai rempli un gros panier», dit-elle tout bonnement. Active depuis toujours, Mme St-Pierre fait partie de ces personnes qui vieillissent en beauté. Il faut dire qu’elle ne fait vraiment pas son âge. Elle n’a que quelques rides au visage que l’on remarque à peine à côté de son sourire contagieux.

C’est sa joie de vivre et son énergie débordante qui la gardent jeune. Il n’y a qu’à voir son horaire pour comprendre qu’elle n’a pas le temps de s’ennuyer. «J’aime m’occuper. Je fais de la peinture et de la broderie. Même si j’ai une marchette depuis peu, je participe quand même au cours de danse. J’en ai fait pendant plusieurs années et j’aime encore ça.»

«Je suis en train de faire une courtepointe d’enfant toute brodée à la main, ajoute Mme St-Pierre. Ma fille a une fille de 21 ans et un garçon de 19 ans. Je fais ça pour eux, quand ils auront des enfants.»

Lucie St-Pierre a aussi bien d’autres projets. «Le temps passe tellement vite. Je pense que je n’aurai pas le temps de finir tout ce que je veux faire», lance-t-elle en riant. L’été, elle aime profiter des belles journées ensoleillées. Et à la tombée de la nuit, elle s’installe sur son perron pour regarder les étoiles. «Je peux faire ça pendant des heures, confie-t-elle. Je suis une couche-tard. Je me couche souvent dépassé minuit.»

Elle vise 102 ans

En 93 ans, elle a vécu bien des choses, de grandes joies, mais aussi de grandes peines. Mère de six enfants, elle a perdu un fils il y a quelques années. «J’ai aussi perdu mon mari il y a 31 ans, mais la mort de mon garçon a été la pire épreuve de ma vie», raconte-t-elle avec émotion.

Au fil du temps, elle a trouvé la force de surmonter son chagrin. Épatante à tous les niveaux, elle s’émerveille encore et croque à pleines dents dans la vie. «J’aime la vie, tout simplement. Je vis au jour le jour et je prends le temps d’apprécier chaque moment, chaque journée. C’est ma recette du bonheur.»

Et qui sait, cette recette lui permettra peut-être de franchir la barre des 100 ans. Du moins, elle l’espère. «J’ai toujours dit que j’aimerais me rendre au moins jusqu’à 102 ans, mentionne-t-elle. Je ne sais pas pourquoi cet âge en particulier, mais j’ai cet objectif.» Chose certaine, elle a l’énergie nécessaire pour se rendre jusque-là, et plus loin encore.

De Sainte-Geneviève à Trois-Rivières

Née à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, elle y a habité jusqu’à l’âge de 14 ans avant que sa famille déménage au Cap-de-la-Madeleine où elle demeure depuis. Quelques années plus tard, à 19 ans, elle a fait la rencontre de celui qu’elle allait épouser deux ans plus tard.

«Sa belle-mère habitait en bas de chez mes parents et j’allais chez elle parfois, se souvient Mme St-Pierre. Elle avait une photo de lui sur son piano. Tout bonnement, je lui ai dit que j’aimerais le rencontrer. Elle lui a dit et on s’est rencontré.»

«Il était dans l’armée à cette époque, sur la base militaire à Petawawa, en Ontario, poursuit-elle. On s’est écrit beaucoup de lettres. J’en avais deux boîtes pleines. On s’est marié en 1946.» Maintenant, Mme St-Pierre est entourée de ses enfants, de ses huit petits-enfants et de ses sept arrière-petits-enfants. «J’ai fait une belle vie et je n’ai pas encore fini», conclut-elle.