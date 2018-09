Débat électoral au Cégep de Trois-Rivières : éducation, environnement, main-d’œuvre et immigration au menu

Crédit photo : Audrey Leblanc

POLITIQUE. Quatre candidats du comté de Trois-Rivières ont participé mardi à un débat électoral tenu au Cégep de Trois-Rivières. Jean-Denis Girard, Jean Boulet, Valérie Delage et Marie-Claude Camirand se sont exprimés devant une salle comble au sujet de l’éducation, de l’environnement, de la pénurie de main-d’œuvre et de l’immigration. Voici le résumé des échanges.

Question : Que feriez-vous pour contrer le décrochage scolaire?

Jean-Denis Girard (PLQ) : Il propose de continuer d’investir en éducation, notamment pour la recherche. Il croit également qu’il est important d’offrir des formations répondant aux besoins des entreprises.

Jean Boulet (CAQ) : L’une des solutions possibles selon lui est de réinvestir dans le réseau de l’éducation. Il dit vouloir miser sur l’autonomie des institutions dans l’aménagement de leurs programmes. Il veut également accentuer l’enseignement de l’anglais.

Valérie Delage (QS) : Elle propose d’offrir la gratuité scolaire du CPE à l’université, de réduire le nombre d’élèves par classe et d’augmenter le nombre de professeurs et de membres du personnel. Elle met de l’avant la possibilité d’offrir des bourses pour inciter les étudiants à poursuivre leur parcours en région.

Marie-Claude Camirand (PQ) : Elle soutient que la gratuité scolaire doit être mise en place graduellement et qu’il faut réinvestir en éducation, notamment dans les universités. Les bourses d’études pour attirer des jeunes en région est également une option. Selon elle, il faut s’assurer que les étudiants soient meilleurs en français et leur offrir une rémunération/compensation pour les stages à temps plein.

Question : Que feriez-vous pour éviter une pénurie de main-d’œuvre encore plus accrue?

Jean-Denis Girard (PLQ) : L’éducation, la participation des aînés, l’automatisation des entreprises et l’immigration sont la clé selon lui. Il propose de miser sur des formations basées sur les besoins des entreprises et sur les formations en entreprise. Inciter les aînés actifs à travailler quelques années de plus à l’aide de mesures financières est également une piste de solution.

Jean Boulet (CAQ) : Il entend miser sur la régionalisation de l’immigration. Il propose d’ouvrir un bureau d’accueil des nouveaux arrivants au centre-ville de Trois-Rivières afin de mieux accueillir les immigrants.

Valérie Delage (QS) : Elle croit qu’il faut rehausser les conditions de travail et augmenter le salaire minimum à 15 $ de l’heure.

Marie-Claude Camirand (PQ) : Selon elle, il faut se concentrer sur trois volets : attirer des gens en région, régionaliser l’immigration et l’alphabétisation. Le but de son parti est d’amener 25 % des immigrants à s’installer en région. Elle propose également d’investir en francisation et pour l’alphabétisation.

Question : Quelles sont vos solutions pour développer l’immigration en région et contrer l’exode migratoire?

Jean-Denis Girard (PLQ) : Selon lui, il faut dresser un plan régional avec des partenaires du milieu pour combler les besoins de chaque région. Il croit également qu’il faut miser sur la francisation en entreprise.

Jean Boulet (CAQ) : Il croit que l’on doit avoir une saine intégration des nouveaux arrivants et combattre la discrimination dans les milieux de travail. Il propose un programme de francisation pour permettre aux nouveaux arrivants de bien s’intégrer.

Valérie Delage (QS) : Selon elle, il faut valoriser l’accueil des personnes immigrantes de façon générale et pas seulement comme source de travail. Elle propose de mettre en place un carrefour d’accueil réunissant tous les services aux nouveaux arrivants.

Marie-Claude Camirand (PQ) : Elle veut s’assurer que les immigrants connaissent bien le français à leur arrivée. Elle pense que c’est la clé pour le succès de leur intégration. Elle croit également qu’il faut séduire les étudiants internationaux pour que ceux-ci restent au Québec après leurs études.

Question : Quelles sont vos positions concernant le développement durable?

Jean-Denis Girard (PLQ) : Offrir une aide financière pour l’achat de voitures électriques et hybrides et miser sur l’électrification du transport.

Jean Boulet (CAQ) : Valoriser les domaines d’études qui permettront au Québec d’avoir une économie plus verte et décontaminer les berges du fleuve Saint-Laurent.

Valérie Delage (QS) : Se tourner vers le transport collectif et la vente de voitures électriques.

Marie-Claude Camirand (PQ) : L’électrification des transports, soutenir les entreprises qui contribuent à une économie verte, la rénovation écologique des bâtiments et interdire les projets en lien avec les hydrocarbures.

Question : Quelles mesures concrètes votre gouvernement mettrait en place afin d’encourager les jeunes à s’impliquer en politique et à s’engager davantage dans leur communauté?

Jean-Denis Girard (PLQ) : Faire un constat sur l’implication des jeunes pour continuer de les inciter à s’impliquer et apporter leurs idées.

Jean Boulet (CAQ) : Il s’engage à consulter les jeunes et à recevoir les associations générales étudiantes sur une base régulière.

Valérie Delage (QS) : Lutter contre le cynisme envers la politique en changeant le mode de scrutin pour avoir une représentativité proportionnelle et faire en sorte que les citoyens participent à la prise de décisions en mettant en place, par exemple, un budget participatif.

Marie-Claude Camirand (PQ) : Elle s’engage à aller à la rencontre des jeunes dans leur milieu pour connaître leurs besoins et leurs préoccupations.