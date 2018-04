Pas de retour de la prière à Trois-Rivières

Crédit photo : Photo L'Hebdo Journal

AFFAIRES MUNICIPALES. Le maire de Louiseville, Yvon Deshaies, a fait grand bruit avec sa volonté de ramener la prière et le crucifix à l’hôtel de ville, en réaction à l’inaction du gouvernement face à la demande d’une aspirante policière de Montréal de porter le hidjab au sein de la police

Si le maire Yves Lévesque comprend en quelque sorte la sortie de son homologue de Louiseville, pas question de ramener la prière avant les séances publiques du conseil municipal.

«On vit dans une société de droits et d’obligations. On dit que comme institution publique, on est laïque. Si on l’est, alors soyons-le tout le temps, pas juste quand ça fait notre affaire. Ils nous ont imposé la laïcité à titre d’organisme public. Dans la rue, la religion de tous, c’est leur affaire», commente le premier magistrat trifluvien.

«Sur le plan émotionnel, oui, c’est triste pour la demoiselle, mais au bout du compte, où on trace la ligne? Elle représente l’État laïc. Quand je travaille quelque part où l’on doit porter un uniforme, je mets l’uniforme. Ce qui choque les Québécois, c’est de voir deux poids deux mesures», soutient-il.

La prière précédant les séances publiques du conseil municipal a pris fin en 2010.