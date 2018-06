De quoi sera fait l’avenir des voitures électriques ?

Tous ceux qui à ce jour ont eu l’occasion de faire l’essai d’une voiture électrique ont été emballés par le silence de roulement, la réponse dynamique des batteries et la fiabilité sur le long terme. Plusieurs ont encore des problèmes avec l’autonomie et le temps de recharge. Mais ces choses ont maintes fois été mentionnées. Tous les constructeurs automobiles ont des plans sur la table pour des voitures électriques. Tous investissent massivement dans la recherche et le développement. Il y a une chose que bien peu de gens réalisent toutefois. Pour le moment, le parc électrique automobile mondiale forme à peine plus de 1% des modèles sur la route et déjà certains spécialistes parlent d’un manque de ressources de matière première comme le lithium, composante majeure des batteries, d’autres affirment que bien des endroits dans le monde produisent de l’électricité à partir de matière fossile comme la charbon, le pétrole ou le gaz naturel et que l’augmentation des véhicules électriques sera plus nocif que bénéfique pour l’environnement. Il faudra donc trouver des alternatives aux batteries pour produire une énergie propre.

L’Hydrogène , une solution prometteuse

Les piles à combustible existent depuis des années, rappelez-vous les missions Apollo dans les années 70 et plusieurs constructeurs ont démontré depuis 25 ans un intérêt pour les véhicules qui fonctionne à l’hydrogène. La ville de Québec a inauguré la semaine dernière un projet pilote qui permettra au gouvernement du Québec de commencer à utiliser son premier parc de 50 véhicules électriques à pile à combustible Toyota Mirai sur les routes de la province vers la fin de l’année. C’est le premier projet canadien d’envergure avec ce type de carburant. L’hydrogène n’est pas le combustible parfait, mais il offre certains avantages indéniables. Faire le plein ne demande pas plus de temps qu’un plein d’essence, l’autonomie se compare à celui d’une voiture à essence et l’hydrogène est un des éléments les plus abondants sur la planète. Pour le moment le développement commercial en est encore à ses premiers pas. Le coût de fabrication des véhicules est élevé tout comme le prix de l’hydrogène, mais regarder ce qu’il en coûtait pour les véhicules électriques il y a seulement 5 ans. Les prix ont diminué et l’autonomie s’est prolongée. Considérant les limites des batteries, il fera regarder l’hydrogène comme faisant partie de l’équation dans un avenir plus vert. Ce n’est pas demain la veille, mais Toyota s’est commis, Honda et Hyundai possède déjà des véhicules à l’hydrogène vont venir s’ajouter. Une fois que l’on aura trouvé une manière plus économique de produire de l’hydrogène, vous aurez une autre manière très intéressante et plus prometteuse à long terme que les batteries.