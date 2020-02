De précieux objets de Jean Béliveau aux enchères

La famille de Jean Béliveau a pris la décision de se départir d’une partie des objets de l’illustre hockeyeur du Canadien de Montréal. C’est par vente aux enchères que ces articles uniques seront écoulés.

Selon ce qu’a rapporté le journal La Presse, la firme québécoise Classic Auctions a obtenu le mandat d’organiser la vente aux enchères. Les profits engendrés par la vente de ces souvenirs iront à la famille du Trifluvien.

En tout, ce sont près de 80 objets qui seront aux enchères jusqu’au 25 février.

Parmi ceux-ci, on retrouve notamment la bague de la coupe Stanley de la saison 1958-1959. La mise de départ était de 10 000 $. Le chandail du capitaine numéro 4, porté lors de la saison 1962-1963, est également disponible et la mise de départ avait été établie à 5000 $. Les patins du «Gros Bill» lorsqu’il a marqué son 500e but (2500 $), le trophée Art Ross de 1955-1956 (1500 $), sa bague d’intronisation du Temple de la renommée du hockey (5000 $) ou encore une réplique de la coupe Stanley de 1976-1977 (1500 $) se retrouvent également parmi ces objets historiques.

En entrevue avec La Presse, le président de Classic Auctions, Marc Juneau, a rapporté que son entreprise avait déjà fait une vente d’objets de Jean Béliveau en 2005. Celle-ci avait rapporté près de 1 million $.

Par ailleurs, la famille Béliveau a fait savoir que c’était le souhait de l’illustre hockeyeur étant donné les nombreux articles amassés au cours de sa carrière. Il n’espérait pas que sa famille soit prise avec tous ces objets.

Pour ceux qui désirent s’en procurer ou simplement jeter un coup d’œil sur ce qui est offert, vous n’avez qu’à cliquer ici.