De petits défis environnementaux pour tous

Jusqu’au 29 avril, Environnement Mauricie invite la population à relever une série de quatre défis environnementaux dans le cadre des activités entourant le Jour de la Terre, à raison d’un défi par semaine.

Les défis de l’initiative La Mauricie se met au défi sont variés et accessibles : faire le ménage de ses courriels, ramasser un déchet par jour lors de ses sorties à pied, manger végétarien davantage ou encore mettre sa garde-robe au régime.

«On voulait mettre de l’avant des gestes simples et accessibles, ainsi que des thèmes qui nous amènent à réfléchir et à sensibiliser les gens plus largement. Ça permet notamment d’aborder le thème de la sobriété numérique ou encore de sensibiliser les gens au fait qu’on accumule des choses alors qu’on n’en a pas vraiment besoin. Dans le cas des courriels, l’impact est symbolique, mais ça nous amène à stimuler la curiosité de la population sur ce qu’est l’empreinte carbone de nos activités numériques», explique Lauréanne Daneau, directrice générale d’Environnement Mauricie.

«Dans la lutte contre les changements climatiques, la solution passe par des changements de comportement. On donne un avant-goût de changements de comportement assez simples. Toutefois, si on les adopte sur une base plus régulière, ça s’inscrit dans des comportements de société qui vont nous aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre», précise-t-elle.

Les personnes qui participent aux défis hebdomadaires sont ensuite invitées à partager leur expérience sur la page Facebook La Mauricie se met au défi.

«Avec la pandémie, c’est difficile d’organiser des actions de groupe. On s’est dit qu’en lançant des défis individuels qu’on peut faire chacun de son côté, on peut malgré tout créer un mouvement collectif à travers la région. En partageant son expérience, on sent qu’on fait partie d’un mouvement plus large de gens qui ont envie de poser des gestes pour l’environnement», ajoute Mme Daneau.

En plus de ces défis, la population est invitée à participer à une activité de ramassage des déchets au cœur de Trois-Rivières le 17 avril prochain. Les quartiers Sainte-Cécile et Saint-Philippe ont été ciblés pour la tenue de cette activité. Le tout se déroulera dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Les personnes intéressées à se joindre à Environnement Mauricie pour cette journée spéciale doivent s’inscrire au préalable et choisir le quartier dans lequel elles souhaitent s’impliquer.

Pour le quartier Sainte-Cécile : https://www.eventbrite.ca/e/inscription-chasse-aux-dechets-quartier-sainte-cecile-trois-rivieres-147126859397?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing

Pour le quartier Saint-Philippe : https://www.eventbrite.ca/e/inscription-chasse-aux-dechets-quartier-saint-philippe-a-trois-rivieres-148432239825?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing

«On s’est récemment fait approcher par des gens de Shawinigan pour organiser une chasse aux déchets là-bas cette année. En ce moment, c’est trop court dans la logistique, mais si on en fait un rendez-vous annuel, ça pourrait devenir une occasion de se promener et d’aider les citoyens à l’organiser dans leur ville, une fois par année. On envisage de ramener cette activité chaque année», précise la directrice d’Environnement Mauricie.

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/lamauriciesemetaudefi/

