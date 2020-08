Nouvelles places en garderie au CPE Saute-Mouton

Le 13 février dernier, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, était de passage à Trois-Rivières pour annoncer la création de 239 nouvelles places en services de garde éducatifs à l’enfance dans la région, dont 13 iront au Centre de la petite enfance (CPE) Saute-Mouton. Nécessitant un réaménagement des installations, la première pelletée de terre avait lieu cet après-midi.

C’est le ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, qui était présent au CPE Saute-Mouton ce vendredi.

«On est vraiment content d’être ici pour cette intéressante annonce», a lancé le ministre Boulet. «J’étais ici en février pour l’annonce de la création de 239 nouvelles places en services de garde éducatifs à l’enfance dans la région, où l’on a octroyé plus de 827 000$, notamment pour le réaménagement du CPE Saute-Mouton. Vous savez, ce sont des retombées concrètes pour les familles, en plus que ce réaménagement va permettre la création de cinq nouveaux emplois de qualité au CPE Saute-Mouton.»

«On est content de pouvoir enfin mettre en branle notre projet qui a amené 13 nouvelles places ici, mais également la construction d’une toute nouvelle salle multidisciplinaire qui va nous permettre d’améliorer nos services», a pour sa part témoigné le directeur général du CPE Saute-Mouton, Pierre-Philippe Foucher. «Nous avons été ralentis par la COVID-19, mais on n’a jamais abandonné et on a réussi à conserver nos 13 nouvelles places.»

Le ministre Boulet ne s’en cache pas, il faudra trouver d’autres solutions dans un avenir rapproché puisque quelques nouvelles places ici et là ne suffiront pas à la demande.

«Je sais que ce n’est pas suffisant et je le rappelle de façon constance à mon collègue (Mathieu Lacombe) à Québec», a-t-il concédé. «On sait que la Mauricie a des déficits importants en ce qui a trait au nombre de places et nous sommes en processus d’analyse à ce sujet. J’ai bon espoir de revenir avec le ministre Lacombe pour vous annoncer de bonnes nouvelles très bientôt.»

«Nous avons du rattrapage à faire qui date de 2011-2012 et j’en ai fait une priorité, surtout en tant que ministre de notre région. Je veux tout faire ce qui est en mes moyens pour améliorer la situation.»