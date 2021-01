De nouvelles mesures pour freiner la COVID-19 en vigueur dès samedi

Pour la première fois depuis la Crise d’octobre, les Québécois auront à respecter un couvre-feu. De 20h à 5h, cette mesure exceptionnelle s’applique à partir de samedi et cela pour quatre semaines.

Des amendes de 1000 à 6000$ sont prévues. Le premier ministre attribue cette décision aux nouveaux cas de COVID-19 qui excèdent les 2500 depuis trois jours, une flambée qui s’expliquerait par des contagions causées lors de visites dans les maisons.

«On est dans une course contre la montre. En ce moment, le virus va plus vite que nous et pour le ralentir, on a besoin d’un traitement-choc», déclare François Legault en qualifiant le combat contre la COVID-19 de «la bataille de notre vie».

Au niveau des commerces non essentiels, la pause qui devait se terminer le 11 janvier durera jusqu’au 8 février. La cueillette sera permise. Les épiceries et les dépanneurs devront fermer à 19h30. La fréquentation des lieux de culte est à nouveau interdite.

Les activités individuelles sportives à l’extérieur demeurent possibles à l’intérieur d’une bulles familiales.

De plus, le premier ministre prolonge la fermeture des écoles secondaires d’une semaine supplémentaire. Le retour en classe se fera le 18 janvier. Pour les élèves du primaire, le retour en classe s’effectue comme prévu le 11 janvier. On y imposera cependant le port du masque pour les 5e et les 6e années. Tous les enfants devront porter un couvre-visage dans les corridors.

En précisant qu’il représente 80% des cas, François Legault a invité particulièrement les personnes âgées à rester à la maison. «Si on veut faire des efforts pour réduire les hospitalisations et les décès, il faut beaucoup mieux protéger les personnes de 65 ans et plus. Ce n’est pas le temps de prendre des risques et d’aller contaminer votre mère ou votre grand-père», indique-t-il.

