De nouveaux spectacles s’ajoutent au Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco

Quatre spectacles s’ajoutent à la programmation automne-hiver du Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco.

La diversité musicale sera au rendez-vous, en commençant par le groupe The Damn Truth le 26 novembre prochain, suivi de Time It Was qui rendra hommage à Simon & Garfunkel et à Cat Stevens le 15 janvier.

Bon Jovi Xperience rendra honneur au groupe mythique le 4 février 2022, tandis que le rappeur Koriass sera en prestation le 25 février, accompagné de Fredz en première partie.

Le Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco disposera d’une configuration régulière avec places assises et assignés. Les spectateurs devront garder le masque en tout temps, en conformité avec les mesures sanitaires émises par le Gouvernement du Québec.

Les billets pour les spectacles sont en vente en ligne au www.amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson et au 819 380-9797 du lundi au dimanche de 11h à 18h.