De nouveaux spectacles à l’Amphithéâtre

La corporation des Évènements de Trois-Rivières a annoncé l’ajout de trois nouveaux spectacles à la programmation hivernale 2020 du Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco. Il s’agit d’Undercover, le 8 février, Hommage à Nirvana, le 22 février, ainsi que le populaire groupe québécois Les Trois Accords, avec Pépé et sa guitare en première partie, le 7 mars 2020.

Undercover – 8 février 2020

Le groupe Undercover viendra présenter son spectacle Legends of Rock au Cabaret le 8 février. Après plus de 200 spectacles à travers le Québec et les provinces maritimes, Undercover présente une nouvelle version de leur concert, incluant les succès de Bon Jovi, Scorpions, Def Leppard, Aerosmith, April Wine, Europe, Boston, Foreigner, Journey, AC/DC, Styx, Queen, Loverboy et plusieurs autres.

Hommage à Nirvana – 22 février 2020

Le groupe Hommage à Nirvana fait revivre l’intégral de l’album Unplugged in New York, du mythique groupe Nirvana, lors de ce spectacle-hommage qui est décrit comme étant «solide, émotif et rock’n roll à souhait».

Les Trois Accords – 7 mars 2020

Le populaire groupe Les Trois Accords viendra faire vibrer la scène à l’occasion de leur sixième album, soit Beaucoup de plaisir. Des succès rassembleurs sortis tout droit de leur imaginaire unique et décalé qui se succèdent comme toujours sur des mélodies accrocheuses, supportées par des rythmes endiablés. Pour l’occasion, Pépé et sa guitare ouvrira la soirée.

Billets en vente

Les billets pour les trois nouveaux spectacles seront en vente à partir du vendredi 13 septembre, dès 11h. Ils seront disponibles en ligne au www.amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio Thompson ou via le 819-380-9797 ou au 1-866-416-9797.

Rappelons que la programmation 2019-2020 du Cabaret de l’Amphithéâtre compte de nombreux spectacles, dont le Boogie Wonder Band le 15 novembre, Heart’s Emotion le 16 novembre, Bernard Adamus le 22 novembre, Rammfest le 30 novembre, Jurassik Rock le 14 décembre ainsi que Rick Pagano le 18 janvier. (JC)