De nouveaux aménagements au centre-ville pour l’été

Plusieurs nouveaux aménagements prennent d’assaut les rues du centre-ville pour la saison estivale.

Des salons urbains, soit des tables et des places assises pour se reposer ou manger un morceau, ont fait leur apparition sur la rue Notre-Dame Centre. Une aire de détente et de lecture ludique Biblio-Soleil a également été installée du côté du parc Champlain.

« Ces aménagements seront enrichis tout au long de l’été. Les aménagements se veulent colorés et ludiques. Ils sont aussi rapides à installer. Le parc Champlain a un grand potentiel. Avec Biblio-Soleil, on vient le revigorer un peu pour qu’il soit accessible à tous », souligne Marc-André Godin, chef de service – Planification et programme de la Direction de l’aménagement et du développement urbain.

Pour sa part, la rue Badeaux a été transformée en espace de travail collaboratif à ciel ouvert.

« De jour, les travailleurs pourront s’y retrouver pour travailler et échanger des idées, tandis que le soir, tout le monde pourra en profiter entre amis », précise M. Godin.

Par ailleurs, l’Espace Expo-Habitat, qui avait connu un beau succès l’été dernier, revient au parc portuaire. Avec sa série de petites maisons colorées offrant assises confortables, coins d’ombre, lumières alimentées à l’énergie solaire ainsi qu’une vue imprenable sur le majestueux fleuve Saint-Laurent, l’espace saura sans doute enchanter les visiteurs du parc portuaire.

Soucieux de vouloir réutiliser l’ensemble des structures de l’an dernier, les designers et chargés de projet se sont laissés inspirer par la mouvance Wabi-Sabi pour concevoir un espace exprimant la beauté des choses atypiques et imparfaites appréciées dans leur globalité.

« Le centre-ville est beau et attractif. Tout le monde avait mis en place des initiatives l’an dernier. Cette année, on part avec toute cette expérience de faire ensemble », note le maire Jean Lamarche.

D’autres aménagements transitoires se retrouveront également sur l’esplanade de l’Amphithéâtre Cogeco cet été.

Autre nouveauté: une boucle cyclable sera aménagée au centre-ville. Cette boucle reliera les rues Royale, Saint-Roch, Notre-Dame Centre et Laviolette et sera intégrée au réseau cyclable existant. Des stationnements pour vélo ont également été ajoutés au décor pour faciliter l’accès aux cyclistes.

Plusieurs rues avoisinantes sont aménagées pour inciter les visiteurs à s’y balader en toute sécurité et favoriser une cohabitation harmonieuse en y abaissant la vitesse à 20 km/h. C’est le cas d’une partie de la rue Saint-François-Xavier (entre la rue Saint-Pierre et la terrasse Turcotte), des rues des Ursulines, de l’Hôpital, des Casernes et Saint-Louis ainsi que de la terrasse Turcotte.

Sur ces voies publiques, automobilistes, cyclistes et piétons peuvent circuler librement à même la rue en respect des autres usagers.

Un nouveau circuit de marche

Les circuits de marche sont de retour et ils ont fait peau neuve. Les circuits ont tous comme point de départ la place Pierre-Boucher et proposent près de 80 attraits. En collaboration avec le FestiVoix, des listes de lecture adaptées aux circuits de marche sont disponibles gratuitement à partir du v3r.net.

Par ailleurs, on retrouvera le nouveau circuit Au feu! qui s’intéresse au grand incendie de 1908 qui a consumé plus de 800 bâtiments au centre-ville. Celui-ci s’ajoute aux circuits Architecture et patrimoine (0,8k km), L’Urbain (2,7 km) et Le Panoramique (2,8 km).

En sillonnant les rues, il est également possible d’admirer les oeuvres ludiques et uniques du parcours Passages insolites – en tournée à Trois-Rivières.

La présidente de Trois-Rivières Centre, Joanie Turcotte, espère que toutes ces nouveautés encourageront les gens à venir découvrir ou redécouvrir le centre-ville. « On veut que les gens viennent nous voir pour créer une ambiance festive au centre-ville et découvrir nos attractions. Le centre-ville, c’est 1,5 kilomètre carré prêt à exploser pour vous recevoir! Les commerçants et les restaurateurs sont prêts », conclut-elle.