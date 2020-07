De maquettiste à préposé aux bénéficiaires

Clod Hamelin était un homme passionné de son travail. Depuis une quinzaine d’années, il était préposé aux bénéficiaires au Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR). De son propre aveu, il est tombé au combat et ce n’est pas la COVID-19 qui l’a poussé vers la retraite, mais bien une blessure à l’épaule. Après un an réhabilitation, le verdict est tombé.

Monsieur Hamelin a commencé sa carrière dans un tout autre domaine. Il était maquettiste, à l’Hebdo Journal de Trois-Rivières.

«Vers la fin, on était passé au virage technologique alors j’étais infographiste. On a été acheté par TC et je sentais que je devais faire un changement dans ma vie», confie-t-il. «J’avais pris un congé sabbatique de six mois pour réfléchir et je me suis beaucoup occupé de ma mère en fin de vie. J’étais là 24 heures sur 24 à la fin et j’ai vu l’importance d’être là, et j’ai vu l’importance de la présence des bonnes personnes aux bons moments.»

«Je me suis dit que je voulais faire ça alors j’ai suivi un cours en Géronto-Gériatrie au Cégep de Shawinigan. Ça surprenait mon entourage, car j’avais peur des maladies et je n’étais pas bien dans un ascenseur. Il n’y avait rien qui pouvait me conduire à travailler dans un centre hospitalier. J’ai fait un stage en centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) et je lève mon chapeau aux employés. C’est très différent de notre emploi en centre hospitalier», ajoute celui qui était aussi caricaturiste à l’Hebdo Journal et au Courrier Sud.

Le natif de Saint-Maurice a fait plusieurs départements avant de trouver une certaine stabilité aux soins intensifs.

«C’était vraiment ma niche, lance-t-il. J’ai eu le poste à temps complet il y a sept ans. C’est le département qui a le plus de défis pour un préposé et les médecins t’apprécient beaucoup parce qu’on travaille toujours ensemble. On les appelle les «intensivistes» et lorsqu’ils avaient besoin de quelques choses, je savais où aller le chercher et ils m’appréciaient. On a développé un bel esprit d’équipe.»

«Il y avait de l’action parfois et il faut aller vite, tout en faisant attention, car les patients souvent mal en point aux soins. J’en aussi massé beaucoup des patients et j’en ai ranimé souvent. C’est dur et c’est beaucoup d’adrénaline. Parfois, c’est tragique. Je me souviens d’un monsieur qui magasinait avec sa famille dans le temps des Fêtes en après-midi, et à 16h, on le recevait aux soins. La famille ne pensait pas jamais perdre leur père le matin. Ensuite, il fallait emmailloter le patient et l’amener à la morgue. Il faut se faire une carapace, mais il faut également avoir des émotions.»

Clod Hamelin travaillera jusqu’en novembre 2018 où une blessure est venue changer sa vie.

«On levait un patient et si je ne le prenais pas, il se serait cogné la tête. J’ai senti un craquement et je ne m’en suis jamais remis. J’ai fait de la physiothérapie et de l’ergothérapie, mais en vain. Lorsqu’ils ont consulté nos médecins du bureau de santé, j’avais une entorse acromio-claviculaire. Je voulais continuer, parce que j’aimais ça. Par contre, je savais que je ne pouvais continuer. Depuis deux mois, les rapports s’en allaient dans cette direction-là. J’ai quand même eu un choc lorsque la fille de la CNESST m’a dit «Bonne retraite monsieur Hamelin». J’ai eu un petit choc, un petit deuil.»

«C’est une douleur chronique! C’est une fin abrupte et je ne l’ai pas vu venir. C’est triste, et je n’aurai pas de party, ni de tour d’honneur, mais j’ai eu tellement de beaux témoignages sur internet. J’ai pris le temps de répondre à tout le monde, un par un. Je suis vraiment content de mon parcours de vie.»

De retour à l’écriture

Maintenant à la retraite, l’auteur de «666: le cauchemar devient réalité» est de retour au crayon, lui qui a entamé l’écriture d’un nouvel ouvrage.

«J’ai commencé, mais je l’écris lentement. Mon histoire d’épaule était stressante alors je n’étais pas capable d’écrire. Tout est bien planifié. J’aime écrire. Je suis une personne introvertie et mon premier livre m’a forcé à sortir de ma zone de confort, soit en allant aux salons du livre de Trois-Rivières, Québec et Montréal, en plus des séances de signatures. Je vais avoir le temps maintenant. La retraite, c’est le temps d’avoir le temps. Elle favorise la retraite et favorise le repos des neurones. La sérénité est la première amie d’une bonne retraite.»

«Mon premier livre n’était pas planifié et j’avais commencé à l’écrire un soir, après le souper. Je suis sorti avec un crayon et une pile de papier et j’ai écrit jusqu’à la noirceur. Avec l’expérience, j’ai vu qu’il fallait planifier et qu’il fallait faire un schéma. C’est une passion que j’ai, et c’est une très belle expérience que celle d’écrire un livre», conclut-il.