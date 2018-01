De l’expérience au premier coussin des Aigles

CAN-AM. Les Aigles de Trois-Rivières ont embauché leur cinquième joueur d’expérience en vue de la prochaine campagne. Le gérant TJ Stanton a convaincu le joueur de premier but Dustin Geiger (Vétéran) de se joindre à la formation de la cité de Laviolette.

Rappelons que les formations ont droit à une possibilité de six joueurs d’expérience (LS-5/Vétéran).

Geiger fut un choix de 24e ronde des Cubs de Chicago au repêchage de 2010. L’Américain de 26 ans a évolué avec cette organisation pendant six saisons où il avait connu ses meilleurs moments en 2013 avec les Cubs de Daytona au niveau A+. Il avait récolté 28 doubles, 17 circuits et 86 points produits, en 123 matchs.

Lors des saisons 2015 et 2016, il a disputé 191 matchs dans l’Association Américaine, la ligue jumelle à la Can-Am. L’athlète de 6 »2 pouces a alors maintenu une moyenne au bâton de .286, en plus de réussir 111 points produits, 23 circuits et 46 doubles.

Ses deux brillantes saisons dans le baseball indépendant lui auront permis de s’entendre avec l’organisation des Marlins de Miami où il a disputé, l’an dernier, un total de 102 matchs dans le niveau A+ et AA.

«L’ajout de Geiger est majeur pour notre équipe. Il possède de la puissance, ce qui va créer un milieu d’alignement très dangereux avec Herrera, Brennan et Roache. De plus, il est excellent défensivement et il a la réputation d’être un très bon leader», a commenté Stanton.

Notons que Brett Flowers (2013) est le seul joueur dans l’histoire des Aigles ayant disputé plus de 50 matchs en une saison au premier but. (JC)

Alignement 2018

Lanceurs

R – Shaun Ellis, LS-5

Avant-champ

1er but – Dustin Geiger, Vétéran

3e but – Taylor Brennan, LS-5

Voltigeurs

V – Javier Herrera, Vétéran

V – Victor Roache, LS-5

Entraîneurs

G – TJ Stanton

EL – Matthew Rusch

EF – Chris Torres