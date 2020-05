De l’art éphémère dans les rues de la ville cet été

L’équipe de Culture Trois-Rivières a lancé l’initiative #enmodevirtuel au début du confinement pour continuer de faire rayonner la culture. L’organisation commence maintenant à préparer l’été, qui ne ressemblera en rien à ce qu’on avait l’habitude de voir ces dernières années.

«On essaie d’adapter notre offre dans le respect des mesures sanitaires. On va bientôt commencer notre initiative pour la période estivale, mais on en est encore à évaluer différents plans et scénarios possibles. Mais l’été sera malgré tout un peu culturel», conclut Francis Lévesque.

D’ailleurs, un appel de projets a été lancé aux artistes professionnels de Trois-Rivières ou aux membres actifs d’un atelier d’artistes trifluvien afin de soumettre un projet d’intervention artistique éphémère qui se déroulerait sur le territoire.

Cet appel de projets est ouvert aux propositions provenant de toutes pratiques en arts visuels (sculpturales, installatives, picturales, lumineuses, etc.). L’objectif est d’encourager la création artistique et d’intégrer des interventions surprenantes et singulières dans l’espace urbain trifluvien pendant la période de pandémie mondiale.

Culture Trois-Rivières souhaite ainsi présenter une œuvre éphémère dans chacun des districts de la ville durant l’été.

«En en présentant une par district, ça va dans l’esprit des directives de santé publique de rester proche de chez soi. C’est important pour soutenir le milieu et d’amener une petite touche colorée à l’été», souligne Geneviève Guillemette, coordonnatrice des arts visuels à Culture Trois-Rivières.

La réalisation des interventions sur le territoire est prévue au début du mois de juillet 2020 et celles-ci doivent être complètement réversibles et démontées par l’artiste.

Notons que les projets devront être pensés en fonction d’inciter la population à respecter les directives de distanciation physique émises par le gouvernement du Québec. Aucun projet invitant la population à se rassembler en groupe ou à manipuler des éléments de l’œuvre ne sera accepté.

Les artistes intéressés doivent soumettre leur projet avant le 1er juin auprès de Geneviève Guillemette.