De l’aide pour les proches aidants

Les Appuis Mauricie et Centre-du-Québec rappellent aux proches aidants de la région qu’ils peuvent trouver des ressources et de l’aide auprès du service Info-aidant qui demeure actif en cette période de crise.

Le service est disponible du lundi au vendredi de 8h à 20h par téléphone au 1 855 852-7784 ou par courriel à info-aidant@lappui.org.

Alors que le quotidien est bouleversé depuis les derniers jours, les proches aidants se demandent comment s’adapter à la situation et continuer d’être en mesure d’accompagner au mieux la personne dont ils prennent soin. De nouvelles préoccupations voient le jour : comment gérer l’épicerie, la prise de médicaments, les rendez-vous médicaux, assurer une présence et un soutien moral alors que la personne est confinée, etc.

Suite aux recommandations émises par le Gouvernement en lien avec le COVID-19, plusieurs organismes ont réévalué leur offre de services afin de respecter les lignes directrices. La plupart des organismes ont dû restreindre voire suspendre leurs services jusqu’au 27 mars inclusivement, mais, autant au Centre-du-Québec qu’en Mauricie, ils demeurent tous disponibles par téléphone ou par courriel.

« Qui sont ces ressources? Ce sont les associations de proches aidants, Parkinson Centre-du-Québec/Mauricie, Carpe Diem pour la Mauricie, la Société Alzheimer pour le Centre-du-Québec, les entreprises et coopératives de soutien à domicile, les Centres d’action bénévole, etc. Pour avoir leurs coordonnées, visitez le répertoire des ressources via www.lappui.org et choisir votre région. Il y a même certaines municipalités qui ont mis en place des mesures pour assurer le maintien des services essentiels aux aînés, ce qui peut alléger l’inquiétude de certains proches aidants. Informez-vous», mentionne Florence Pauquay, directrice générale de l’Appui Mauricie.