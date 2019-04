De l’aide alimentaire aux citoyens de Saint-Louis-de-France

Tous les jeudis entre 12h15 et 13h, plusieurs familles du secteur Saint-Louis-de-France font appel aux services d’aide alimentaire de l’organisme Grand Cœur Saint-Louis-de-France, présent depuis plus de 20 ans dans le secteur.

L’organisme se penche davantage sur la sécurité alimentaire, la qualité de vie des aînés et la diminution des dépenses au sein des familles avec enfants d’âge scolaire.

Chaque mois, l’organisme vient en aide à environ 70 personnes. Depuis peu, Grand Cœur dessert aussi des familles de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, du quartier Sainte-Bernadette dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, ainsi que de Saint-Maurice.

«Notre objectif principal est vraiment de soutenir l’aide alimentaire régulière des familles. On a une collaboration avec Moisson Mauricie/Centre-du-Québec qui nous fournit les denrées», indique Prisylla Bergeron, directrice générale de Grand Cœur Saint-Louis-de-France.

Les bénévoles se donnent pour mission d’accueillir chaleureusement les personnes qui viennent à la distribution hebdomadaire. «Ils ont besoin de ce côté chaleureux, je crois. On connaît notre monde aussi. Pour ma part, c’est ma septième année d’implication. J’aime ça. À la fin d’une journée, je reviens fatiguée, mais heureuse. En général, la clientèle est reconnaissante», fait remarquer Huguette Jacques, présidente du conseil d’administration.

Il faut dire que les bénévoles commencent à reconnaître certains visages et leurs préférences alimentaires. Lorsqu’ils le peuvent, les bénévoles s’adaptent aux préférences de la clientèle.

«On n’hésite pas à prendre quelques minutes pour discuter avec eux s’ils ont ressentent le besoin. Ce n’est pas un cheminement facile de demander de l’aide. Ce ne sont pas toutes des personnes qui bénéficient de l’aide sociale. On voit aussi des aînés et des familles qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts. Je me souviens d’une mère qui pleurait à toutes les tables où elle passait pour récupérer la nourriture. Elle avait un emploi qu’elle avait perdu. Elle est tombée sur le chômage, puis sur l’aide sociale. Et là, elle était au point où elle avait besoin de venir à la distribution alimentaire», raconte Mme Jacques.

«C’est tellement un processus d’accepter de demander de l’aide que ceux qui viennent, c’est rare qu’ils n’en ont pas besoin», ajoute Mme Bergeron.

Et il y a aussi de belles histoires, comme cette mère d’une famille nombreuse qui a décidé de reprendre ses études et de les terminer.

En plus de tenir la distribution hebdomadaire d’aide alimentaire, l’équipe de Grand Cœur Saint-Louis-de-France achète des collations destinées aux enfants de l’école Louis-de-France qui n’en auraient pas dans leur boîte à lunch.

Des pommes, des clémentines et du fromage sont ainsi fournis. De cette façon, les élèves qui n’ont pas de collation peuvent en demander une et la reçoivent.

Cuisine collective et livraison

Grand Cœur Saint-Louis-de-France aimerait bientôt mettre sur pied une cuisine collective.

«On souhaite offrir un cours du MAPAQ à un bénévole pour mettre en place ce projet, précise Prisylla Bergeron. Ça nous permettrait de passer des denrées qui peuvent rester après la distribution. Ça arrive quand, par exemple, on attend 22 familles, mais que seulement 20 se présentent. On a alors un surplus. On ne voudrait pas avoir à jeter des denrées. En ce moment, je vais les porter au Centre Jean-Noël-Trudel pour qu’elles soient utilisées à leur cuisine collective.»

L’organisme espère que ce projet puisse voir le jour l’automne prochain.

Un projet de service de livraison d’aide alimentaire est aussi dans les plans. «Ce serait pour desservir les aînés qui ne peuvent pas se déplacer à nos locaux. On recherche cependant une subvention pour ce faire, notamment pour les frais d’essence», précise Mme Bergeron.

Ultimement, l’organisme souhaiterait aussi offrir l’aide aux devoirs, donner des ateliers éducatifs et offrir des mets cuisinés. Pour plus d’informations ou pour obtenir de l’aide: 873 887-8113 ou prisbergeron@outlook.com

***

Place à la vente de garage

Grand Cœur Saint-Louis-de-France tiendra une première vente de garage bénéfice le 15 juin prochain, de 8h à 16h, dans le stationnement de l’église de Saint-Louis-de-France. L’organisme espère accueillir 30 vendeurs. Pour l’instant, environ 10 personnes ont réservé un espace pour la vente de garage.

Une cantine, des jeux et une maquilleuse pour les enfants seront sur place. Les profits réalisés par la location des espaces de vente et à la cantine iront directement à Grand Cœur Saint-Louis-de-France pour l’aider à financer ses projets.

Il faut débourser 15$ pour réserver un espace avec une table et 12$ pour un espace sans table ni chaise. En cas de pluie, l’activité sera reportée au lendemain. Pour réserver une table: 873 887-8113 (boîte vocale) ou 819 979-1335 (texto).