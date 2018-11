De l’accompagnement pour les familles adoptives et d’accueil

Crédit photo : Depositphotos

ADOPTION. La Trifluvienne Anik Bertrand offre un service tout à fait unique destiné aux familles adoptives et d’accueil de la région. Travailleuse sociale, éducatrice spécialisée et maman adoptante, Mme Bertrand propose aux parents de les accompagner dans les diverses étapes du processus.

Elle offre ses services en ligne et dans son bureau du centre-ville de Trois-Rivières. Le suivi préadoption permet de réfléchir et de définir son projet selon ses valeurs et ses limites. Le suivi postadoption soutient les parents et l’enfant dans l’intégration dans la famille, la création d’un lien d’attachement et les difficultés qui peuvent se présenter.

Pour en savoir plus: www.anikbertrand.com