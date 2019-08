De La Rose maîtrise les Aigles

Le lanceur partant des Boulders de Rockland, Edgar De La Rose, s’est chargé des frappeurs des Aigles en accordant seulement trois coups sûrs en sept manches et deux tiers de travail. Il a ainsi permis à son équipe de l’emporter par la marque de 3 à 1.

Chez les Aigles, Tucker Nathans, Michael Suchy et Anthony Hermelyn ont claqué les coups sûrs. Au monticule, Kevin McNorton a été retiré du match après six manches et deux tiers alors qu’il avait accordé 10 coups sûrs.

En relève, Bubby Rossman et Elhajj Muhammad ont permis un coup sûr chacun.

Les Aigles ont reculé à 2 matchs des Miners, eux qui occupent le sommet du classement dans la Ligue Can-Am de baseball.

Le deuxième duel de la série sera présenté ce soir à compter de 19h05. Brandon Barker obtiendra le départ pour les Oiseaux. (JC)